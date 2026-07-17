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Lionel Messi, leyenda argentina sin nada más que demostrar

En este artículo, el FT destaca al futbolista como el personaje del momento en las noticias. "Al disputar su tercera final de la Copa del Mundo, la estrella ha creado una jerarquía global alternativa", asegura el autor.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 12:50 hrs.

Argentina Fútbol Mundial 2026 Economía Digital economía internacional deportes
<p>Foto modificada con IA para elaborar ilustración. </p>

Foto modificada con IA para elaborar ilustración.

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