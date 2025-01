Los incendios en California podrían ser el desastre más costoso en la historia de EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los incendios forestales de California podrían ser el desastre más costoso en la historia de Estados Unidos, dijo el gobernador del estado, ya que los pronósticos de fuertes vientos aumentaron los temores de que los catastróficos incendios se propaguen aún más.

En declaraciones al programa Meet the Press de NBC el domingo, Gavin Newsom dijo que los incendios —que han quemado más de 40 mil acres (cerca de 16.200 hectáreas), según CalFire, el departamento de silvicultura y protección contra incendios del estado— serían los peores que el país haya visto "en términos de los costos asociados con ellos, (y) en términos de escala y alcance".

Agregó que es probable que se confirmen "muchas más" muertes. El número de muertos aumentó a 24 el domingo por la noche, según las autoridades de Los Ángeles.

La perspectiva de que el domingo se intensificarían los vientos de Santa Ana que han avivado las llamas ha dejado a decenas de miles de residentes bajo órdenes de evacuación. Los incendios amenazaban viviendas en el exclusivo barrio de Mandeville Canyon y Brentwood, aunque las autoridades dijeron que habían logrado avances para contener el avance allí.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado ráfagas de viento de entre 50 mph —millas por hora— y 70 mph (80,5 km/h y 112,7 km/h, respectivamente), mientras persistan las condiciones de sequía.

“Sabemos que las condiciones críticas de incendio continuarán hasta el miércoles”, dijo el domingo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Maroney.

Según el servicio de noticias sin fines de lucro CalMatters, Los Ángeles está experimentando el segundo inicio más seco de su temporada de lluvias en más de un siglo. A mitad de la temporada, la ciudad sólo ha registrado alrededor de 0,2 pulgadas de lluvia desde octubre (5 milímetros), muy por debajo de las 4,5 pulgadas (114 milímetros) que son comunes en enero.

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

Críticas de Trump

Newsom, demócrata, respondió a una andanada de ataques de Donald Trump. El presidente republicano entrante ha acusado al gobernador de agotar las reservas de agua para proteger una especie de pez en peligro de extinción y de negarse a firmar una “declaración de restauración del agua” que habría “permitido que millones de galones de agua... fluyan diariamente a muchas partes de California”. La oficina de Newsom ha dicho que no existe tal declaración.

Trump, que mantiene una disputa de larga data con Newsom y se refiere a él como “Newscum” (juego de palabras en inglés cuya traducción literal significa “nueva escoria”), también pidió al californiano que dimitiera, acusándolo de “gran incompetencia”.

“Los embalses están completamente llenos, los embalses estatales aquí en el sur de California”, dijo Newsom.

“No creo que esa información errónea y desinformación nos beneficie ni nos ayude a ninguno de nosotros”, añadió. “Responder a los insultos de Donald Trump nos llevaría otro mes. Estoy muy familiarizado con ellos. Todos los funcionarios electos con los que no está de acuerdo están muy familiarizados con ellos”.

Newsom también dijo que había invitado al presidente electo a visitar las áreas afectadas, pero que aún no había recibido una respuesta del equipo de transición de Trump.

Control de los focos

Los bomberos han controlado tres incendios desde el martes, incluido el de Sunset, que amenazaba las colinas de Hollywood. El incendio de Hurst, en el valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, estaba contenido en un 80% el domingo por la tarde.

Pero los bomberos siguen luchando por controlar los dos incendios más grandes. Newsom dijo en la red social X que los incendios de Palisades y Eaton estaban contenidos en un 11% y un 27%, respectivamente. Miles de bomberos han sido desplegados para combatir el incendio de Palisades con camiones pesados y apoyo aéreo, dijo el domingo la oficina del alcalde. La ciudad también ha abierto refugios para las familias afectadas.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tiene personal en Los Ángeles para ayudar a los ciudadanos a solicitar ayuda ante desastres, mientras que la Administración Federal de Pequeñas Empresas ofrece préstamos para desastres domésticos y comerciales.

Newsom emitió una orden ejecutiva que, según dijo, evitaría que quienes perdieron sus hogares queden “atrapados en trámites burocráticos”, para que así puedan reconstruirlos rápidamente.

El jefe de FEMA planteó el domingo la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Los Ángeles para ayudar a controlar el incendio.

“Hay personal militar en servicio activo que está en una orden de preparación para desplegarse, que está listo para entrar y continuar apoyando el esfuerzo de extinción del incendio”, dijo Deanne Criswell al programa This Week de la cadena ABC. En declaraciones a CNN, advirtió que los fuertes vientos que se esperan en los próximos días podrían propagar aún más el incendio.

Costos millonarios

Aún no se ha publicado ninguna estimación oficial del coste de los daños, pero analistas de AccuWeather calcularon la semana pasada que las pérdidas económicas oscilan entre US$ 135 mil millones y US$ 150 mil millones, cifra inferior a los US$ 250 mil millones que costó el huracán Helene el año pasado. Según CalFire, al menos 12.300 estructuras fueron destruidas.

El Presidente Joe Biden prometió el jueves que el gobierno estadounidense pagaría el “100% de todos los costos” generados por el desastre y pediría al Congreso más ayuda financiera.

Trump, que el año pasado durante la campaña amenazó con retirarle a California los fondos para desastres, hasta ahora ha guardado silencio sobre si brindará una asistencia similar. El domingo renovó sus ataques contra los funcionarios del estado.

“Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagar los incendios”, escribió el presidente electo. “Hay muerte por todas partes. Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. Simplemente no pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa?”, arremetió.