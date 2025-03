Por qué Zelenski rechaza la "trampa" del alto el fuego de Trump

Por: Financial Times

El altercado entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, que llevó a la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar a Ucrania, se desencadenó a raíz de un intercambio de opiniones sobre las condiciones de un posible alto el fuego, en el que el líder ucraniano exigió garantías de seguridad para disuadir a Rusia de volver a atacar.

El presidente estadounidense rechazó el lunes la preocupación expresada por Zelenski de que Rusia haya incumplido tales acuerdos y sugirió que podría alcanzarse un acuerdo de paz con un líder ucraniano diferente, una antigua exigencia rusa.

“No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo”, dijo Trump. “Podría hacerse muy rápido. Si alguien no quiere hacer un trato, creo que esa persona no estará mucho tiempo”.

Zelenski se ha resistido a la idea de un alto el fuego rápido, atormentado, como muchos ucranianos, por el período posterior a 2014, cuando Moscú incumplió con frecuencia los términos de un armisticio y un acuerdo político.

Con la mediación de Francia y Alemania, los llamados acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 pretendían poner fin al conflicto en la región oriental ucraniana de Donbás, donde los separatistas apoyados por Moscú contaban con el respaldo de las tropas rusas.

“No necesitamos ningún acuerdo de Minsk”, dijo Zelenski el domingo al final de una visita relámpago al Reino Unido, donde asistió a una cumbre de líderes europeos. “Es una trampa”.

Minsk se ha convertido en sinónimo de fracaso diplomático, que allanó el camino para la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Es un precedente que Zelenski y sus partidarios europeos, incluso en París y Berlín, están decididos a evitar repetir.

Zelenski intentó revivir el acuerdo de Minsk en 2019 en una cumbre en París organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, pero su homólogo ruso Vladimir Putin no le correspondió. Moscú incumplía el alto el fuego con facilidad -aunque las fuerzas ucranianas también rompían la tregua ocasionalmente-.

“Rusia estaba utilizando esta táctica de traer francotiradores y llevar a cabo entrenamientos en vivo”, dijo Zelenski el domingo. “Estaban matando tanto a civiles como a militares. A niños. Era completamente salvaje”.

Evitar el fiasco de Minsk

Zelenski ha pedido en repetidas ocasiones que cualquier alto el fuego sea ejecutable, incluso mediante el compromiso de los aliados de Ucrania de acudir en su defensa si vuelve a ser atacada.

El viernes, en el Despacho Oval, Trump restó importancia a la preocupación de Zelenski, confirmando los temores de los ucranianos de que quiere un acuerdo de paz a cualquier precio.

“No quiero hablar de seguridad todavía, porque quiero cerrar el acuerdo”, dijo Trump. “La seguridad es tan fácil, que es aproximadamente el 2% del problema. No me preocupa la seguridad. Me preocupa cerrar el acuerdo”.

Zelenski citó el domingo al expresidente estadounidense Ronald Reagan: “La paz no es sólo la ausencia de guerra”.

Los líderes europeos se han unido a Zelenski en la advertencia de que se repita el fiasco de Minsk.

“Tenemos que aprender de los errores del pasado”, declaró el Primer Ministro británico, Sir Keir Starmer, al término de la cumbre celebrada el domingo en Londres. “No podemos aceptar un acuerdo débil como el de Minsk, que Rusia puede incumplir con facilidad. Por el contrario, cualquier acuerdo debe estar respaldado por la fuerza”.

Gran parte de la conversación de Macron con Trump en la Casa Blanca la semana pasada giró en torno a la necesidad de un alto el fuego duradero antes de un acuerdo de paz, dijo después un alto funcionario francés, “para que podamos evitar de alguna manera que la historia se repita”.

Ello implicaba que los rusos “asumieran compromisos que pudieran verificarse, medirse y, en caso de incumplimiento, recibir una respuesta contundente por parte de los europeos y sus aliados estadounidenses”.

Funcionarios implicados y analistas afirmaron que los acuerdos adolecían de graves defectos tanto en su diseño como en su aplicación.

Eran “una extraña mezcla entre un alto el fuego y un acuerdo de asentamiento”, dijo Thomas Greminger, diplomático suizo y ex jefe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo responsable de supervisar la tregua. “Fue muy desafortunado. No hubo claridad en cuanto a la aplicación. No había una secuencia clara”.

Greminger, actual director del Centro de Política de Seguridad de Ginebra, enumeró otras deficiencias: no había claridad en la línea de contacto entre ambas partes ni una zona de retirada completa que mantuviera separadas a las fuerzas; y, sobre todo, no había rendición de cuentas por las violaciones.

Los funcionarios ucranianos también se quejaron de que los observadores desarmados de la OSCE no eran lo suficientemente firmes como para denunciar las violaciones del alto el fuego.

El funcionario francés dijo que el hecho de que la actual línea del frente se extienda ahora a más de 1.000 km, frente a los 400 km de la época de Minsk, es precisamente la razón por la que es esencial “convencer a los rusos de una réplica posterior si vuelven a empezar”.

Christoph Heusgen, asesor diplomático de la ex canciller alemana Angela Merkel, que medió en los acuerdos de Minsk junto al entonces presidente francés François Hollande, dijo que no los consideraba un error. “Era lo que era posible en aquel momento. El error fue lo que ocurrió después”.

Podría haber funcionado con "algo de buena voluntad" por parte de Rusia, dijo Heusgen, añadiendo que Berlín debería haber hecho más para ayudar a Ucrania después.

Los acuerdos de Minsk se alcanzaron en 2014 y 2015 en momentos de gran vulnerabilidad para Ucrania, cuyas fuerzas se enfrentaban a una derrota en el campo de batalla. París y Berlín aceptaron entonces la ficción de que Rusia no era parte en el conflicto, sino sólo los separatistas prorrusos.

Esas circunstancias ya no se dan, según Marie Dumoulin, ex diplomática francesa que ayudó a supervisar la aplicación de Minsk y ahora trabaja en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pero la necesidad de reforzar la posición de Ucrania sigue siendo primordial. “La principal lección que debemos extraer en este momento es que no debemos enfocar esto como si necesitáramos un acuerdo cueste lo que cueste”.

Situación diferente

Pavlo Klimkin, que fue ministro de Exteriores ucraniano entre 2014 y 2019, dijo que la situación de Ucrania hoy era “fundamentalmente diferente”.

“Minsk se trataba de desescalar y ganar tiempo”, mientras que un acuerdo de paz con Rusia podría incluir difíciles compensaciones y un “cambio en el statu quo”. Estas “difíciles concesiones” podrían implicar explícita o implícitamente la soberanía del país, afirmó.

Sabine Fischer, experta en Europa del Este del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, afirmó que las únicas lecciones que pueden extraerse de la debacle de Minsk son de carácter técnico, ya que el contexto geopolítico ha cambiado radicalmente desde 2015.

En primer lugar, para un Putin “radicalizado” “ya no se trata del control sobre Ucrania”, dijo Fischer. “Se trata realmente del control sobre Europa, toda esta idea de una nueva división de Europa en esferas de influencia”.

En segundo lugar, “desde el pasado viernes, todo el mundo debería entender que Estados Unidos ha cambiado realmente de bando. Y en realidad ya no hay un Occidente unido con una posición clara en este conflicto”.

“Los ucranianos están siendo atacados por ambos bandos”.