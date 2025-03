Trump suspende la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania tras enfrentamiento con el Presidente Zelensky

La asistencia no se retomaría hasta que el presidente de EEUU considere que las autoridades en Kiev han demostrado un compromiso de buena fe con la paz.

El presidente Donald Trump ordenó una pausa en toda la ayuda militar a Ucrania, aumentando la presión sobre Volodymyr Zelensky apenas días después de que una discusión en la Oficina Oval con el presidente ucraniano dejara en duda el apoyo del aliado más importante de su país.

Estados Unidos está suspendiendo toda la ayuda militar actual a Ucrania hasta que Trump determine que los líderes del país demuestren un compromiso de buena fe con la paz, según un alto funcionario del Departamento de Defensa, que pidió no ser identificado porque se trata de deliberaciones privadas.

El funcionario dijo que todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania se suspendería, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en áreas de tránsito en Polonia. Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejecutar la pausa, dijo la persona.

Trump está presionando por un rápido acuerdo para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa a su vecino, hace tres años. Pero cuando Zelenskiy, en una reunión en la Oficina Oval la semana pasada, exigió garantías para asegurar que Rusia no viole ningún acuerdo, Trump le dijo enojado que regresara cuando estuviera listo para la paz.

Se agotan petrechos

Eso hizo que los aliados europeos se apresuraran a elaborar planes para mantener a Ucrania abastecida de armas, así como para proporcionar fuerzas de paz para un acuerdo. Pero Europa carece de muchas de las armas y otras capacidades que Estados Unidos proporciona ahora. Los funcionarios aliados han dicho que es probable que los suministros de armas duren solo hasta el verano.

No quedó claro de inmediato cuánta ayuda se verá afectada por la orden de Trump.

Trump llegó al cargo con US$ 3.850 millones restantes en fondos de la administración anterior en la llamada autoridad presidencial de reducción de los inventarios estadounidenses. No ha quedado claro si la administración Trump realmente usará el dinero para Ucrania, en particular considerando que las reservas de armas estadounidenses se están agotando y necesitan ser reabastecidas.

La medida del lunes se extiende más allá de simplemente dejar que expire ese financiamiento, y amenaza la ayuda que ya se está entregando. Eso incluye la entrega de municiones críticas, cientos de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes guiados y armas antitanque y otras capacidades. Cortar los contratos existentes con la industria también puede requerir que Estados Unidos pague algún tipo de tarifa por interrupción a las empresas que han comenzado a cumplir con los pedidos.

Estados Unidos y Ucrania debían firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos obtener una gran parte de los futuros ingresos provenientes de los recursos naturales de la nación golpeada por la guerra, pero el acuerdo pareció desmoronarse después de la reunión del viernes.