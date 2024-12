Quién es Luigi Mangione, el ingeniero de software de 26 años acusado de matar al alto ejecutivo de UnitedHealth Group

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El cargo efectuado este lunes contra Luigi Mangione de asesinar a un alto ejecutivo de UnitedHealth Group puso fin a una persecución de cinco días. Ahora se está realizando una búsqueda en las redes sociales para reunir las pistas que dejó el sospechoso y encontrar su motivo.

A última hora del lunes, los fiscales de Nueva York acusaron al joven de 26 años de Maryland del asesinato de Brian Thompson el miércoles en la ciudad de Nueva York.

Mangione, un graduado en ingeniería de software de la Universidad de Pensilvania, había sido detenido ese mismo día en Altoona, Pensilvania. Llevaba un manifiesto escrito a mano de tres páginas que describía “cierta mala voluntad hacia las empresas estadounidenses”, según Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

“Estos parásitos se lo merecían” y “pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse” estaban entre las líneas del manifiesto, dijo una persona con conocimiento del documento.

El sospechoso compareció ante un tribunal de Pensilvania el lunes por la noche acusado de cinco cargos, entre ellos falsificación y posesión de un arma de fuego. Los detectives de la policía de Nueva York viajaron a Pensilvania para entrevistarlo, dijo Kenny.

El asesinato del ejecutivo durante una ajetreada mañana en hora punta en Midtown, Manhattan, la semana pasada ha afectado a Estados Unidos y ha impulsado a las empresas estadounidenses a reforzar la seguridad de sus ejecutivos de alto rango.

También ha fomentado una morbosa ola de admiración por el presunto asesino entre personas con opiniones anticapitalistas o agraviadas por el costoso y a menudo caprichoso sistema de salud del país.

"El sospechoso se ha convertido en un meme que canaliza quejas generalizadas con la industria de la salud y humor negro para legitimar la violencia selectiva", dijo Alex Goldenberg, asesor principal del Network Contagion Research Institute de la Universidad de Rutgers, que se especializa en la investigación de amenazas por motivos ideológicos.

Violencia en el corazón del debate

Las personas que conocieron a Mangione describieron a un joven amable que había estado luchando personalmente.

Un amigo de la escuela secundaria dijo que Mangione había estado “teniendo problemas con los analgésicos”, había perdido contacto con muchos amigos cercanos y se rumoreaba que estaba “totalmente alejado de su familia y no hablaba con ellos”. "No me había dado cuenta de lo malo que era", agregó.

La familia de Mangione emitió un comunicado el lunes por la noche enviado por el delegado de Maryland, Nino Mangione, primo de Luigi: "Nuestra familia está consternada y devastada por el arresto de Luigi", dijo la familia. "Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados".

Mangione había publicado sobre salud mental en X, incluido un resumen del libro del psicólogo social Jonathan Haidt, The Anxious Generation. A principios de este año, se refirió a una cita atribuida a veces al filósofo indio Jiddu Krishnamurti: “No es medida de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”.

En línea, el asesinato ha adquirido un significado más político. En X y TikTok, aparecieron vídeos de personas vestidas como el presunto asesino. Otros declararon que su nombre era “Robert Paulson”, en referencia a la película de culto anticonsumista Fight Club.

El asesinato, y la espantosa fascinación del país por él, marcó otro ejemplo de violencia que pasó al centro del discurso estadounidense y siguió a una campaña electoral presidencial empañada por dos intentos de asesinato de Donald Trump.

Robert Pape, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, dijo: “Nuestro país está experimentando una pendiente resbaladiza donde la erosión de las normas contra la violencia política en un tema puede extenderse a otros”.

Con el asesinato de Thompson, "se rompió un umbral", añadió, señalando que los ataques violentos contra el sector comercial habían sido raros.

Popularidad en red social

En línea, el hombre que la policía relacionó con el brutal asesinato de un padre de dos hijos ganó nueva popularidad.

La cuenta X de Mangione había pasado de unos pocos cientos de seguidores a más de 200.000 el lunes por la noche. Debajo de fotografías en lo que parecían ser sus cuentas de Facebook e Instagram (ambas ya no accesibles), algunas respuestas elogiaban su presunta violencia. Algunos comentaristas lo llamaron "rey" y exigieron que la policía "lo liberara".

El apoyo a Mangione sigue a otros incidentes de vigilantismo en los últimos años. Entre ellos se encontraban Kyle Rittenhouse, quien obtuvo el apoyo de Trump y otros después de que mató a tiros a dos manifestantes antirracistas en 2020, y Daniel Penny, un ex marine estadounidense que fue declarado inocente el lunes por asfixiar fatalmente a un vagabundo en una calle de Nueva York. Vagón del metro de York en 2023.

Los comentarios en línea bajo el nombre de Mangione señalaron una fascinación por la violencia contracultural. En Goodreads, dejó una reseña de un libro escrito por el terrorista nacional Theodore Kaczynski, el “Unabomber” que mató a tres personas e hirió a muchas otras usando bombas postales antes de su arresto en 1996.

"Es fácil descartar esto de manera rápida e irreflexiva como el manifiesto de un lunático, para evitar enfrentar algunos de los problemas incómodos que identifica", dice la revisión. The Unabomber “(tuvo) las agallas de reconocer que las protestas pacíficas no nos han llevado a ninguna parte”, añadió Mangione, citando un comentario que había visto en línea.

Los comentaristas sociales dijeron que el arresto de Mangione provocaría un debate más amplio sobre los hombres más jóvenes y la violencia.

Scott Galloway, profesor de marketing de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, fue uno de los 72 usuarios seguidos por Mangione en X. Galloway dijo: "Sabíamos que esto iba a inspirar un diálogo sobre la atención médica y las reclamaciones en EEUU, pero ¿qué esto también inspirará un diálogo sobre la situación de los jóvenes . . . si el presunto sospechoso parece haber pasado de tener todo a su favor a verse dominado por una rabia asesina”.

De familia adinerada

Isaías Jacinto, que vivió en el mismo dormitorio que Mangione durante su primer año en la Universidad de Pensilvania, recordó a un compañero de clase “inteligente y completo”. “Nunca nos metimos mucho en política, pero claramente era un tipo reflexivo”, dijo Jacinto.

Una imagen en su cuenta X mostraba una radiografía de una columna con cuatro clavos insertados en ella; parte de lo que dos expertos dijeron al Financial Times era probablemente un procedimiento de fusión de la columna lumbar para aliviar y restaurar la función nerviosa después de una lesión en la espalda baja.

Mangione, que provenía de una familia adinerada de Maryland, se graduó con las mejores calificaciones en una escuela secundaria del estado que cuesta US$ 38.000 al año.

Ed Davis, ex comisionado de policía de Boston que ahora dirige una empresa de seguridad privada, dijo que le alarmaba que alguien que parecía tan normal en línea fuera ahora una persona de interés para la policía que investiga un asesinato brutal.

Pero también quedó desconcertado por la gran admiración y simpatía por Mangione en línea. "Estamos a un paso del caos si empezamos a apoyar a las personas que trabajan fuera del sistema de justicia y del Estado de derecho", afirmó.