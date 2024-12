Rupert Murdoch pierde el intento de reformar el fideicomiso familiar en una amarga disputa legal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El intento de Rupert Murdoch de modificar su propio fideicomiso familiar para dejar a su hijo mayor, Lachlan, el control del imperio mediático familiar ha sido bloqueado por un tribunal de Nevada.

En una decisión confidencial publicada el fin de semana, un comisionado judicial de Nevada determinó que Rupert y Lachlan Murdoch habían actuado de “mala fe” al intentar cambiar el fideicomiso para dejar a Lachlan en control en lugar de sus hermanos, dijo una persona familiarizada con el asunto. La medida habría consolidado el legado de Rupert Murdoch en la promoción de una agenda de derecha en sus negocios de medios como Fox News.

La decisión es una “rotundo triunfo” para los otros tres hijos de Murdoch –James, Elisabeth y Prudence– quienes corrían el riesgo de perder el control del negocio multimillonario tras la muerte de su padre, dijo una persona familiarizada con el fallo.

Los tres dijeron en un comunicado que acogieron con satisfacción la decisión “y esperan que podamos ir más allá de este litigio para centrarnos en fortalecer y reconstruir las relaciones entre todos los miembros de la familia”.

Rupert Murdoch planea apelar la decisión, según una fuente familiarizada con el caso. The New York Times fue el primero en informar al respecto.

Murdoch, de 93 años, quería modificar un fideicomiso familiar irrevocable para darle a su hijo mayor el control total de los poderes de voto y toma de decisiones después de su muerte. Lachlan Murdoch dirige Fox and News Corp, pero el control del fideicomiso se dividirá entre los cuatro hijos mayores de Rupert Murdoch cuando muera.

El fideicomiso se creó tras el divorcio de Rupert Murdoch de su segunda esposa, Anna Torv, y cada uno de sus hijos recibió el mismo derecho a voto tras la muerte de su padre. Grace y Chloe, sus hijas con su tercera esposa, Wendi Deng, tienen un interés económico, pero no control de voto.

Futuro incierto del imperio

El caso judicial ha hecho públicas las profundas divisiones dentro de la familia multimillonaria Murdoch y plantea preguntas abiertas sobre el futuro del imperio después de la muerte del patriarca.

En lugar de asegurar la visión de Rupert Murdoch para el negocio, el caso judicial ha resultado más divisivo, con las dos hermanas poniéndose del lado de su hermano James.

James lleva mucho tiempo distanciado de la familia tras perder ante Lachlan la batalla por el control de los activos mediáticos de la familia. Elisabeth, en particular, ha intentado tender puentes entre los hermanos y su padre.

Lo que está en juego es el futuro de un imperio periodístico que todavía influye en la política conservadora en todo el mundo angloparlante y que abarca medios como Fox News, The New York Post, The Wall Street Journal en Estados Unidos y The Sun y The Times en el Reino Unido.

En septiembre, la familia Murdoch se reunió en un juzgado de Reno (Nevada) para presentar sus argumentos ante el comisionado de sucesiones del condado. El caso se ha llevado a cabo en secreto, y los procedimientos judiciales y los documentos se han mantenido cerrados al público.