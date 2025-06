El dilema de MAGA: apoyo a Trump se fractura por amenaza de guerra con Irán

Voces relevantes del movimiento Make America Great Again, como Steve Bannon y Marjorie Taylor Greene, han presionado públicamente al mandatario para que evite que EEUU se involucre directamente en un nuevo conflicto en Medio Oriente.

La posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Irán ha generado tensiones dentro de la coalición que llevó al Presidente Donald Trump al poder, con parte de su base pidiéndole que no involucre al país en una nueva guerra en Medio Oriente.

Algunos de los aliados republicanos más influyentes de Trump, como su estrecho colaborador Steve Bannon y la congresista Marjorie Taylor Greene, han adoptado una postura poco común: discrepar con un mandatario que, en teoría, comparte su visión aislacionista.

Bannon, uno de los referentes de la coalición America First que respalda a Trump, pidió el miércoles actuar con cautela frente a una eventual intervención militar estadounidense en apoyo a Israel para destruir el programa nuclear iraní, si no hay un acuerdo diplomático previo. “No podemos hacer esto de nuevo. Vamos a desgarrar al país. No podemos tener otro Irak”, advirtió en un evento organizado por el Christian Science Monitor en Washington.

El jueves, en su popular pódcast War Room, Bannon insistió en la necesidad de prudencia y sugirió que Trump está siendo empujado a asumir la responsabilidad de un eventual colapso del régimen iraní. Jack Posobiec, otra figura relevante del movimiento Make América Great Again (MAGA), coincidió: “El objetivo es arrastrar a Estados Unidos, provocar un cambio de régimen y que, lamentablemente, terminemos lo que otros comenzaron”.

Bannon replicó: “El cambio de régimen tiene que venir desde las calles, desde el pueblo. Si lo impone una potencia extranjera, nunca funciona”.

El sector no intervencionista del Partido Republicano observa con alarma cómo Trump pasó rápidamente de buscar una solución diplomática con Irán a respaldar una ofensiva israelí que podría incluir el uso de la bomba convencional “bunker buster” de 13.600 kg.

Las críticas evidencian la resistencia que podría enfrentar Trump desde su propio sector si opta por involucrarse en el conflicto, una decisión que Irán ha advertido que tendría consecuencias importantes para los estadounidenses, aunque sin precisar cuáles.

Sumarse a la guerra representaría un giro en la tradicional cautela de Trump frente a compromisos militares en el extranjero, y podría afectar tanto sus esfuerzos diplomáticos en el Golfo como su agenda para terminar la guerra en Ucrania o negociar acuerdos arancelarios con diversos países.

La coalición MAGA fue clave en sus victorias de 2016 y 2024, y sigue siendo vital para su influencia, a pesar de que la Constitución le impide postular a un tercer mandato. Romper con esa base podría debilitar su popularidad y complicar los esfuerzos republicanos por mantener el control del Congreso en las elecciones de medio término de 2026.

“Irán no puede tener un arma nuclear”

Consultado por la fractura en su base, Trump restó importancia al tema: “Mis partidarios me quieren más que nunca, y yo los quiero más que en tiempos de elecciones”, dijo el miércoles desde la Casa Blanca. “Solo quiero una cosa: Irán no puede tener un arma nuclear”.

Reconoció que algunos están “un poco molestos”, pero afirmó que muchos coinciden en que no se puede permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear. “No estoy buscando pelear. Pero si la opción es entre pelear o permitirles tener un arma nuclear, tienes que hacer lo que sea necesario”.

Marc Short, exdirector legislativo de Trump y aliado de Mike Pence, calificó la división como una “fractura bastante grande”. No obstante, dijo que la base probablemente se mantendrá leal al expresidente más allá de cualquier diferencia ideológica. “Las divisiones son evidentes, pero al final la mayoría de sus seguidores le son fieles a él, no a una visión del mundo”, afirmó.

Short también indicó que respaldar a Israel podría beneficiar políticamente a Trump, dado que los votantes conservadores suelen simpatizar con esa postura.

48% de los republicanos creen que EEUU debe defender militarmente a Israel.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos de marzo, un 48% de los republicanos cree que EEUU debería defender militarmente a Israel sin importar la procedencia de la amenaza, frente a un 28% que se opone. En los demócratas, solo un 25% está de acuerdo y un 52% rechaza esa idea.

Expertos internacionales creen que Irán persigue un arma nuclear —pese a sus negativas— y que ello pondría en riesgo directo a Israel. Autoridades estadounidenses temen que un Irán con capacidad nuclear detone una carrera armamentista en toda la región.

“Israel debe terminar lo que comenzó”

Bannon insistió el miércoles en que “los israelíes deben terminar lo que comenzaron” y pidió que Trump se tome el tiempo necesario para deliberar y explicar su decisión. “Estamos hablando de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con 92 millones de habitantes. No es algo para tomarse a la ligera. Hay que pensarlo muy bien, y el pueblo estadounidense debe estar de acuerdo. No puedes simplemente imponerles esto”.

Otras voces influyentes del movimiento MAGA también han mostrado su preocupación, entre ellas la congresista Marjorie Taylor Greene. “Cualquiera que clame por una intervención total de EEUU en la guerra Israel-Irán no es America First ni MAGA”, escribió Greene en redes sociales. “Estamos hartos de guerras extranjeras. Todas ellas”.

En contraste, el senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump, dijo el martes en Fox News que espera que el presidente ayude a Israel a “terminar el trabajo”, ya que Irán representa “una amenaza existencial” para ese país.

La fractura quedó en evidencia el martes por la noche, cuando el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, enfrentó al senador republicano Ted Cruz en su programa. En un intercambio que se viralizó, Carlson criticó duramente a Cruz por apoyar un cambio de régimen en Irán. “¡No sabes nada sobre Irán!”, le espetó Carlson. “No soy el experto en Irán que tú eres”, respondió Cruz. “Eres un senador que está pidiendo derrocar un gobierno”, replicó Carlson.

Ted Cruz y Tucker Carlson en la confrontación por la intervención de EEUU en Irán que se hizo viral.

El vicepresidente JD Vance intentó calmar las aguas el lunes con un mensaje en redes: “La gente tiene razón en estar preocupada por los enredos en el exterior después de 25 años de políticas idiotas. Pero creo que el Presidente se ha ganado cierta confianza en este tema”.

Por ahora, tanto aliados como detractores están a la espera. El propio Trump dijo el miércoles en la tarde que tiene algunas ideas sobre cómo avanzar, pero que aún no ha tomado una decisión definitiva.