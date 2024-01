Maersk retrasa nuevamente los tránsitos por el Mar Rojo después de que el barco fuera atacado dos veces

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Maersk detuvo el tránsito por el Mar Rojo después de que un ataque a uno de sus barcos por parte de rebeldes hutíes provocara una importante escalada de tensiones en la vital vía fluvial.

La segunda línea de contenedores del mundo está suspendiendo todo el tránsito por el Mar Rojo durante 48 horas para evaluar la situación de seguridad. La Armada de Estados Unidos dijo que fue atacada cuando respondía a una llamada de socorro del Maersk, lo que provocó el hundimiento de tres barcos hutíes y la muerte de sus tripulaciones.

El último ataque socava los esfuerzos de Washington para asegurar a las compañías navieras que es seguro navegar a través del Canal de Suez y el Mar Rojo, un pasaje para casi el 12% del comercio mundial. Estados Unidos estableció la Operación Guardián de la Prosperidad para asegurar la navegación mientras los rebeldes hutíes con sede en Yemen no muestran signos de detener los ataques diseñados para presionar a Israel a un alto el fuego en Gaza.

Yahya Saree, vocero de las fuerzas hutíes, advirtió a todos los países de las "graves" consecuencias si participan en la coalición marítima liderada por Estados Unidos.

En una declaración televisada el domingo, precedida por vídeos y consignas de propaganda antiestadounidense, Saree dijo que 10 miembros del grupo estaban muertos o desaparecidos.

Dijo que el barco se dirigía hacia Israel y que Estados Unidos interfirió con el “deber humano y moral” del grupo de detenerlo. Instó a los yemeníes y a los árabes y musulmanes “libres” a estar “preparados para todas las opciones para enfrentar la escalada estadounidense”.

Llamadas de ayuda

Estados Unidos dijo que recibió una llamada de socorro a las 6:30 am, hora de Saná, del Maersk, la segunda del mismo barco en menos de 24 horas.

Cuatro pequeñas embarcaciones procedentes de Yemen se acercaron a 20 metros del barco e intentaron abordarlo, dijo el Comando Central de Estados Unidos en un puesto en X. Los helicópteros del USS Eisenhower y el USS Gravely respondieron con un ataque que hundió tres barcos.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

"En el proceso de emitir llamadas verbales a las embarcaciones pequeñas, las embarcaciones pequeñas dispararon contra los helicópteros estadounidenses con armas y armas pequeñas a disposición de la tripulación", dijo. El cuarto barco huyó y no hubo daños al personal ni al equipo estadounidense, según el comunicado.

El primer incidente que involucró al buque portacontenedores con bandera de Singapur y propiedad de Dinamarca ocurrió el sábado por la tarde, hora local, cuando informó que fue alcanzado por un misil mientras transitaba por el Mar Rojo Meridional, dijo Centcom en una publicación anterior en X.

Dos destructores estadounidenses, el USS Gravely y el USS Laboon, respondieron a la primera llamada de socorro del portacontenedores. El Graveley derribó dos misiles balísticos antibuque disparados desde áreas controladas por los hutíes en Yemen hacia los barcos, dijo Centcom en el comunicado.

Una vocera de Maersk confirmó los incidentes y dijo que la tripulación está a salvo y que el barco continúa transitando hacia el norte.

"Los hutíes todavía están poniendo a prueba los límites de la estrategia estadounidense", dijo Ryan Bohl, analista senior de Medio Oriente y Norte de África de RANE Network. "Cada compañía naviera tendrá que decidir su propia tolerancia al riesgo, dado que Estados Unidos también tiene un historial de interceptaciones exitosas como las reportadas hoy".

Dijo que incluso si Estados Unidos y sus aliados escoltaran a todos los barcos que transitan por el Mar Rojo, eso no disuadiría los ataques aéreos de los hutíes.

Maersk recorta 10.000 puestos de trabajo ante el debilitamiento del comercio mundial y sus acciones se desploman

Advertencia hutí

Los comandantes militares de las fuerzas hutíes, que controlan una franja del territorio de Yemen que incluye la capital Saná y la estratégica ciudad portuaria de Al-Hudaydah, celebraron una reunión en la costa el miércoles para planificar sus próximos movimientos. "Los comandantes discutieron opciones para enfrentar las provocaciones estadounidenses en el Mar Rojo", dijo la agencia de noticias Saba, controlada por el grupo.

La agencia publicó una fotografía que, según dijo, era de la reunión de Al-Hudaydah que muestra a los comandantes hutíes, que también ocupan altos cargos en el gobierno del grupo con sede en Saná, sentados en una sala de conferencias con grandes mapas del Mar Rojo, Medio Oriente e Israel expuestos. detrás de ellos.

Los hutíes se apoderaron de un buque portacontenedores y lanzaron más de 20 ataques en el Mar Rojo desde mediados de noviembre en lo que dijeron que era una muestra de solidaridad con los palestinos.

Israel ha prometido continuar con su guerra de casi tres meses en Gaza hasta erradicar a Hamás, que lanzó un ataque sin precedentes contra el Estado judío el 7 de octubre. Más de 21.000 palestinos han muerto hasta ahora, según las autoridades sanitarias de el gobierno de Hamás en Gaza. Las Naciones Unidas han advertido que los 2 millones de habitantes del enclave sufren una grave escasez de alimentos y una grave situación humanitaria.

El incidente del domingo subraya que los motivos de los hutíes van más allá de la guerra en Gaza, dijo Farea Al-Muslimi, experta en Yemen del grupo de expertos Chatham House, con sede en Londres.

"Están orando y esperando un combate de box con Estados Unidos, ese es definitivamente su sueño", dijo refiriéndose a las aspiraciones de los hutíes de reforzar su posición regional y global como una fuerza de resistencia a tener en cuenta.

Estados Unidos dijo la semana pasada que Irán estaba “profundamente involucrado” en los ataques hutíes a barcos y que los militantes yemeníes dependen de los sistemas de vigilancia proporcionados por Teherán. Irán lo negó.

"Dejé en claro que Irán comparte la responsabilidad de prevenir estos ataques dado su apoyo de larga data a los hutíes", dijo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, en X después de una llamada con su homólogo iraní, Hossein Amir-Abdollahian, el domingo.

El Secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, dijo que el Reino Unido no dudará en tomar “medidas directas” contra los ataques a buques de carga en el Mar Rojo, informó el periódico Telegraph.

"Los hutíes no deberían sufrir malentendidos: estamos comprometidos a responsabilizar a los actores malignos por incautaciones y ataques ilegales", dijo Shapps en un artículo para el periódico.

Enlace danés

Antes de los ataques al Maersk Hangzhou, el gobierno de Dinamarca dijo que planeaba enviar una fragata a finales de enero para unirse al grupo de trabajo del Mar Rojo liderado por Estados Unidos.

La Operación Guardián de la Prosperidad se lanzó el 19 de diciembre con Bahréin, Canadá, Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega, Seychelles, España y el Reino Unido “para abordar conjuntamente los desafíos de seguridad en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén”.

Se espera que otros países se unan al grupo de trabajo, dijo el domingo a Associated Press el vicealmirante del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Brad Cooper, en una entrevista.

El Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se negó a establecer vínculos entre el anuncio de su gobierno hace dos días y los ataques hutíes al barco de propiedad danesa.

Dijo que Dinamarca, que alberga las empresas navieras más grandes del mundo, no se dejó intimidar por el ataque y que el gobierno buscaría acelerar el proceso para obtener la aprobación parlamentaria para enviar el buque de guerra danés al Mar Rojo.

“Este ataque enfatiza claramente cuán grave es lamentablemente la situación ahora”, dijo en comentarios enviados por correo electrónico.