El cambio de look de Zelenski que le valió los elogios de Trump en la Casa Blanca

Cuando el diseñador ucraniano Viktor Anisimov mostró a Volodímir Zelenski un nuevo traje negro el pasado viernes, incluía un pequeño detalle. Una abertura en la espalda lo acercaba más a un traje civil, en comparación con los trajes militares que el presidente ha preferido durante toda la guerra en Ucrania.

"Estas son nuestras esperanzas de paz", dijo Anisimov a Reuters sobre el cambio. "Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte".

El lunes, el amuleto de la suerte funcionó para establecer un tono cálido para una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Momentos después de que Zelenski llegó, Trump le felicitó por el traje.

El traje oscuro de estilo militar de Zelenski fue una de las cosas que Trump objetó durante una desastrosa reunión en el Despacho Oval en febrero, cuando el líder ucraniano recibió una reprimenda pública.

Anisimov, de 61 años y originario de la región septentrional de Chernígov, dijo que estaba viendo vídeos de esa interacción y sintió las indirectas. Percibió que iban dirigidos a los ciudadanos ucranianos, no sólo a Zelenski.

"Había una ligera sensación de desesperación porque no entienden cómo respiramos, cómo vivimos", afirmó.

Un periodista de la Casa Blanca que preguntó a Zelenski en febrero por qué no llevaba traje, también elogió el lunes al ucraniano por su atuendo, diciendo: "Estás fabuloso con ese traje".

Anisimov dijo que esta vez no estaba pendiente de las críticas ni de los cumplidos, sino que quería asegurarse de que el presidente ucraniano tuviera un aspecto digno.

"Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje", afirmó.

Zelenski ha llevado trajes de tipo militar, a menudo con camisas sin cuello y botas pesadas, para mostrar su solidaridad con las tropas ucranianas desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

"En ese momento, internamente, todos cambiamos, todo cambió, la vida cambió. Fue un punto de no retorno", dijo Zelenski en una entrevista con un medio ucraniano un año después.