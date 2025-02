Moisés Naím tras las primeras medidas de Trump de regreso en la Casa Blanca: “Hay un ataque directo a la democracia”

El analista internacional Moisés Naím, se refirió este viernes al impacto de las nuevas políticas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que son “una bomba molotov en términos de funcionamiento del Estado”.

“Lamentablemente lo que predomina ahora es malo (...) Hay un ataque directo a la democracia”, dijo el escritor y columnista venezolano en una entrevista en Radio Infinita.

A juicio de Naím, “la democracia estadounidense está demostrando ser muy fácil de quebrar. Hace falta que aparezcan voces, líderes y propuestas del otro lado que balanceen el unilateralismo con el que está operando Donald Trump”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Al referirse al unilateralismo y al riesgo que representa para la democracia, mencionó el despido de los dirigentes del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

“Están despidiendo gente de distintas partes del sector público sin ningún tipo de proceso, de evaluación. La democracia no es lo que ocurre cada 5-6 años cuando se va a votar; la democracia ocurre todos los días y todos los días hay eventos que son esencialmente democráticos”, dijo.

En la misma línea se refirió al “abuso de poder”, precisando que Trump apunta a “erosionar desde adentro”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Citando el ejemplo del ex presidente venezolano Hugo Chávez, Naím apuntó que “he visto reformas económicas, reformas estructurales en muchos países y siempre hay la incredulidad de que un líder extremista haga lo que promete. En este caso estamos viendo lo mismo”.

Al ser consultado sobre cómo hacer frente a la amenaza arancelaria a la Unión Europea y qué tipo de liderazgo puede contraponerse a la intención de Donald Trump, dijo que “en este momento no lo hay, pero ciertamente a Trump no se le puede contestar con un recorte. A Trump hay que contestarle con las tácticas que utiliza él (...) Con hechos y eventos, no con especulaciones”.

“Estados Unidos tiene un solo líder y se llama Donald Trump (...) El Partido Demócrata, es la única institución que podría enfrentarse (a Trump), pero no sabe quién puede ser esa voz”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Asimismo, el analista reiteró que, para Trump, “la transacción como esencial instrumento de choque es la vía para obtener el poder”.

Por otra parte, hizo referencia al papel que estaría jugando Elon Musk en el gobierno, afirmando que “es el segundo hombre más importante de los Estados Unidos después de Trump y está teniendo mucha influencia (...) llega a ese cargo sin tener que pasar por ninguno de los procesos que hay que pasar para llegar a cargos como ese”.