Canadá también se rinde a presión de Trump: Trudeau anuncia prórroga de 30 días a aranceles tras hacer concesiones a EEUU

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este lunes que los nuevos aranceles estadounidenses de 25% se suspenderán por 30 días después de una llamada con el presidente Donald Trump.

Esto durante la misma jornada en la que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también anunciara un acuerdo con Trump para pausar durante un mes los aranceles del 25%.

“Los aranceles propuestos se suspenderán durante al menos 30 días mientras trabajamos juntos”, publicó Trudeau a través de su cuenta en X.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025

El jefe del gobierno dijo que Canadá se comprometió a tomar nuevas medidas para asegurar su frontera con Estados Unidos, además de las medidas anunciadas previamente.

“Canadá está asumiendo nuevos compromisos para designar un zar del fentanilo, incluiremos a los cárteles en la lista de terroristas, garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero. También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo y la respaldaremos con US$ 200 millones”, dijo Trudeau en su publicación.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la llamada ni sobre el tuit de Trudeau.