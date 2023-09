Mario Marcel ministro de Hacienda: ¿Y si no se logra el pacto fiscal? “Sería un gran fracaso para nosotros como país”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde Londres

Ya hacia el cierre del Chile Day en Londres, es evidente la preocupación por el clima político que se vive en el país. En el caso del ministro de Hacienda, Mario Marcel, esa preocupación se vio reflejada en sus constantes referencias al caso del royalty minero como un ejemplo de cooperación entre los diversos sectores políticos y el mundo privado, y la necesidad de aumentar el crecimiento estructural.

“Los mejores proyectos políticos pueden desestabilizarse con una mala economía. Perteneciendo al mundo progresista, digo que una economía sólida es la base”, aseguró en uno de los paneles.

En entrevista con Diario Financiero hacia el término de la jornada en Londres, Marcel deja en claro la urgencia de destrabar el bloqueo político, incluso por conveniencia de la misma oposición.

“Se van a eliminar muchas glosas que establecían excepciones a las normas generales, y eso va a ser el anticipo de una legislación más permanente que tiene que surgir para regular este tipo de convenio”.

“Va a ser un Presupuesto austero, que va a tener un crecimiento moderado del gasto y que va a ser consistente con la trayectoria de consolidación que se trazó al inicio del Gobierno”.

- En todas sus intervenciones en el Chile Day ha mencionado el pacto fiscal. En el cronograma que presentó planteó su envío a finales de septiembre. ¿Qué confianza tiene usted en ese plan considerando el escenario de bloqueo político que se vive en el país?

- Primero, clarificar que lo previsto de aquí a finales de septiembre es que concluya la ronda de diálogo que se ha establecido con la mesa en la que están representados todos los partidos políticos. Lo que hemos ido haciendo en cada reunión es recoger las observaciones, comentarios, sugerencias que han surgido a partir del trabajo previo que había hecho el Gobierno. (…) Al final de ese proceso, vamos a tener un texto, que va a estar en condiciones de ser suscrito, apoyado, por los actores que han estado participando. El texto va a incluir los temas del cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no va a incluir el contenido del proyecto reforma tributaria que se pretende ingresar en marzo. Hay un trabajo que es previo a todo eso, que es el trabajo que está haciendo el comité experto sobre el crecimiento tendencial y espacio fiscal, así como el trabajo que está haciendo la OCDE sobre la eficiencia en el sector público.

Ahí vamos a tener una instancia en que se consolida todo lo que se habrá trabajado hasta ese momento, y darle a eso un carácter más formal, cierto y más compartido entre todos los que han participado en este diálogo.

- Entonces, tras el pacto fiscal estaría sobre entendido que no debería haber entonces obstáculos para esa reforma tributaria.

- Hay muchos actores que han planteado que hay temas que deben resolverse antes de la discusión tributaria. Entonces, este trabajo va a permitir justamente, dar cuenta de todas esas cosas por resolver.

- El Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentó ideas de cómo mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones. Eso, sin esperar una reforma previsional. ¿Puede usted hacer lo mismo? ¿Puede avanzar con esos planes para repuntar el crecimiento sin un pacto fiscal, o es un requisito indispensable?

- Pues lo que nos va a determinar si es suficiente o no es justamente el trabajo que están haciendo el comité experto y la OCDE. Tenemos que recordar que todo este trabajo parte del propósito de implementar medidas importantes que resuelven problemas sociales que existen en el país en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de cuidado y en materia de seguridad ciudadana. Va a ser parte de la discusión en la instancia de diálogo con los partidos políticos. Al contrastar eso con lo que puede generar el crecimiento, con la reforma del Estado, ahí vamos a poder determinar cuánto es la brecha de financiamiento que efectivamente necesitaremos al final.

- Mi pregunta es si es posible avanzar hacia las reformas necesarias o en el plan que tiene Hacienda, que tiene el Gobierno, sin ese pacto fiscal. Me estoy poniendo en el escenario de que no se logra cumplir con el cronograma, si no se logra el pacto, si seguimos en ese bloqueo político.

- Creo que sería un gran fracaso para nosotros como país. Sería un gran fracaso para todos los sectores políticos. Querría decir que no fuimos capaces de encontrar un punto de acuerdo que permita movilizar recursos para cosas que son prioritarias y urgentes para la ciudadanía, y la ciudadanía tendría razón para estar frustrada ante ese escenario.

- ¿Cree que sería también una mala estrategia política? En gobiernos de cuatro años a la mitad del gobierno se piensa ya en el siguiente.

- La relación con los cambios y los ciclos presidenciales es bien importante, porque lo que ocurre en los últimos años de un gobierno marca mucho lo que ocurre los primeros años del gobierno siguiente.

Por lo tanto, nuestra capacidad para resolver problemas sociales urgentes va a determinar también cómo se inicie el siguiente gobierno. Si el próximo gobierno hereda una deuda pendiente con la ciudadanía. Si el gobierno que sigue hereda una discusión no resuelta en materia tributaría, le va a tocar un trabajo mucho más cuesta arriba, a que si esas cosas están adecuadamente resueltas.

Presupuesto 2024

- Tenemos otra discusión ya encima, que es el Presupuesto del próximo año. ¿Ve un riesgo de que esta discusión en torno al pacto fiscal o que este ambiente un poco crispado políticamente afecte esa discusión presupuestaria?

- La discusión presupuestaria, en general, se da en términos bien técnicos…Entonces, la verdad, es que cuando hay voluntad de analizar a fondo las alternativas, conciencia de que hay que actuar con responsabilidad en materia fiscal, muchos de los problemas que surgen en la discusión se pueden ir resolviendo ya sea directamente en el Presupuesto o, a través de estos acuerdos políticos, protocolos que se han ido suscribiendo a través de los años. Por supuesto, para que sea así, hay que demostrar que se tiene el compromiso de cumplir. Una de las cosas que vamos a hacer es demostrar que todo lo comprometido en el protocolo anterior, prácticamente todo va a estar cumplido.

- ¿Cuáles son los lineamientos de ese Presupuesto que va a presentar?

- Va a ser un Presupuesto austero, que va a tener un crecimiento moderado del gasto y que va a ser consistente con la trayectoria de consolidación que se trazó al inicio del Gobierno, pero que va a mantener las prioridades que el Gobierno ha establecido particularmente en materia de seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica.

- Crecimiento del gasto, a pesar de que el crecimiento sea muy bajo el próximo año…

- El crecimiento del gasto va a ser algo mayor de lo que fue durante 2023. La magnitud lo vamos a ver un poco más adelante. Para eso se combinan los parámetros estructurales, el crecimiento tendencial, más un pequeño aumento del precio del cobre de largo y algunos ingresos estructurales provenientes fundamentalmente del inicio del royalty minero el próximo año.

Otro tema importante en este Presupuesto será el esfuerzo adicional que vamos a haber hecho en relación con el que ya se hizo el año pasado por tener reglas más claras y homogéneas para la ejecución del presupuesto público, para aumentar la transparencia en las finanzas públicas y en la gestión de las instituciones, particularmente en los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro.

- ¿Va a haber una revisión de todos esos convenios?

- Lo que va a ocurrir es que las regulaciones van a cambiar, se van a eliminar muchas glosas que establecían excepciones a las normas generales, y eso va a ser el anticipo de una legislación más permanente que tiene que surgir para regular este tipo de convenio como parte de lo que es la ejecución de la política pública.

- ¿Se enviará un proyecto de ley específico?

- Sí, eso está en preparación y, probablemente, lo veamos en las próximas semanas.