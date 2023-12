Caso audios: “Lo que uno escuchó es horroroso. En estos tiempos no se opera así”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras la divulgación de los audios vinculados al caso Factop, la industria del factoring ha estado en el centro de la atención. A ello se suma el caso Primus, la empresa del rubro de Raimundo Valenzuela, que acusó a sus dos exejecutivos principales de montar un esquema defraudatorio.

El vicepresidente de la Asociación de Empresas de Servios Financieros (EFA) -que reúne a los principales factoring-, Enrique Tenorio, asegura que ambas empresas no pertenecían al gremio, aunque reconoce el daño reputacional de ambos casos.

“A mí no me gustaría ver en cinco años más en la prensa que no se encontraron culpables. Tienen que haber sanciones ejemplares para los que armaron esto, los coimeados, los coimeros, para todos”, dijo Tenorio.

- ¿Cuál es la visión del gremio tras la filtración del audio relacionado al caso Factop?

- Ha sido bastante duro y lamentable para la industria. Estos casos no son la norma y derechamente constituyen delito, apuntando a hacerle trampa al sistema. Observamos que los inversionistas y bancos ven que es una situación puntual de un grupo de personas que se juntó, formó una empresa, y que es una empresa que no es socia de EFA ni de la ACHEF.

- Daniel Sauer indicó en agosto a DF que: “todos sabemos que existe la factura ideológicamente falsa y que todos los factoring la debemos tener entre un 25% y 30%”. ¿Qué opinión tiene esa declaración?

- Sigue siendo un delito y una infracción. Esta empresa lo que hacía era montar una máquina con un porcentaje de facturas falsas. Que exista una factura falsa es parte de lo que siempre va a existir, como los cheques falsos, los pagarés falsos y las firmas falsas.

La industria está establecida en base a un procedimiento de confirmación de la factura. Pero si me pongo de acuerdo con un emisor de la factura y se toma para después venderlas en el mercado para poder conseguir liquidez, eso es muy distinto: es un fraude.

- El SII indicó en el marco de sus investigaciones que podrían haber más implicados, ¿qué le parece los procedimientos que se están llevando a cabo?

- Todo lo que dé certeza a la factura que transamos, compramos y financiamos nos ayuda. A quién no podría ayudarle es al que está metido en un negocio turbio.

- ¿Tiene o ha tenido alguna reunión con la autoridad para abordar este tema?

- Tenemos en agenda una reunión con el SII para ver cómo asegurar la factura y el uso eficiente de la información que tiene el contribuyente en el SII con el objetivo de que casos como los que han estallado no impacten negativamente el flujo de financiamiento a las PYME. Es imperativo que exista la mayor seguridad posible en torno a la factura.

- Con la Ley Fintech la industria entrará al perímetro de la CMF, ¿debe haber un refuerzo a la regulación tras el caso audios?

- Entendemos que esto va a ayudar a una mayor regulación. Nos interesa porque eso va a generar una mayor transparencia y nos obliga a tener mejores gobiernos corporativos.

Ahora solo quiero agregar un punto. Aquí hay dos empresas que salieron con problemas, Factop y Primus. Éste último era regulado por la CMF y aún así, al parecer, había muchas cosas raras en su operatoria. La regulación no te garantiza que el día de mañana aparezca otro caso con alguna cosa extraña.

Financiamiento y reputación

- ¿Estos casos han afectado las fuentes de financiamiento de la industria?

- Hasta ahora no. Los inversionistas y los bancos tienen más o menos claro la figura y quién puede o no hacer algo de este tipo. Lo que uno escuchó en el audio es horroroso. En estos tiempos no se opera así, por mucho que digan que es normal. No es así. El negocio de la industria está bien y es bueno que así sea porque financiamos a más de 60 mil PYME con más de US$ 4.500 millones al año.

- Si bien no hay un daño en el acceso a financiamiento, ¿hay un perjuicio reputacional a la industria?

- Desgraciadamente sí. Hay mucha gente que dice que toda la industria de factoring opera con facturas falsas por la declaración de Daniel Sauer. Lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa que esta es una industria sólida, confiable y que opera en términos completamente legales, dentro de un ámbito de transparencia y ética.

- ¿Qué elementos le faltan por mejorar a la industria?

- Trabajar mucho en los gobiernos corporativos, los controles internos y cambiar la Ley 21.595. En la medida que se refuerce más, saldremos fortalecidos. Ahora, no podemos descartar que el día de mañana surja otro actor con un fraude o un audio.

- ¿Deben otorgarse las máximas condenas a los responsables?

- De todas maneras. Esto genera una sensación de que hay un grupo privilegiado que tiene una justicia distinta.

- Los eventuales casos de corrupción en el SII y la CMF, ¿dañan la legitimidad del sistema económico?

- Sin duda que sí. Todos los que están involucrados en esto tienen que ser sancionados. A mí no me gustaría ver en cinco años más en la prensa que no se encontraron culpables. Tienen que haber sanciones ejemplares para los que armaron esto, los coimeados, los coimeros, para todos. Sino, se vuelve a generar el incentivo a volver a hacerlo.