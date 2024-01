Citigroup anuncia un cuarto trimestre "muy decepcionante" en resultados y eliminará 20.000 puestos para mejorar rentabilidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Citigroup Inc. dijo que espera incurrir en hasta US$ 1.000 millones en costos de indemnización y reorganización este año mientras continúa el proceso de eliminar 20.000 puestos como parte de la búsqueda de la CEO, Jane Fraser, para impulsar los retornos rezagados del gigante de Wall Street.

Los gastos totales para el año probablemente oscilarán entre US$ 53.500 millones y US$ 53.800 millones, dijo el viernes el banco con sede en Nueva York. Eso sería una disminución con respecto a los US$ 56.400 millones que gastó la empresa en 2023.

Las perspectivas de ahorro de costos ayudaron a enmascarar un cuarto trimestre decepcionante, cuando los operadores de renta fija de Citigroup obtuvieron su peor desempeño en cinco años mientras el negocio de tasas y divisas se vio afectado por una caída en la actividad de los clientes en las últimas semanas del año. Los ingresos del negocio cayeron un 25% a US$ 2.600 millones.

"El cuarto trimestre fue muy decepcionante", dijo Fraser en el comunicado. "Dado lo lejos que estamos en el camino de nuestra simplificación y desinversiones, 2024 será un punto de inflexión".

JPMorgan Chase cerró el año más rentable en la historia de la banca estadounidense y anticipa más ingresos netos por intereses

Fraser inició en septiembre la mayor reestructuración de Citigroup en décadas mientras busca mejorar los rendimientos del banco. La CEO dicho que las medidas permitirán al banco eliminar la burocracia, reduciéndola de 13 niveles administrativos a sólo ocho.

Fraser también ha declarado que la reforma la ayudaría a impulsar una medida clave de rentabilidad conocida como retorno sobre el capital común tangible a al menos el 11% para 2027 a más tardar. Reiteró esa orientación a mediano plazo el viernes.

Los 20.000 puestos que Citigroup eliminará incluyen recortes de empleos como parte de la reestructuración, así como despidos que se habrían producido de todos modos.

Los resultados trimestrales de Citigroup registraron una pérdida de US$ 1.800 millones, o US$ 1,16 por acción. Eso incluyó una serie de elementos únicos, incluido un cargo de 780 millones de dólares vinculado a la indemnización que el banco ofreció a los empleados afectados por la reestructuración. La compañía también registró un cargo de 1.700 millones de dólares a gastos operativos en el trimestre para cubrir una evaluación especial para reponer las arcas de la Federal Deposit Insurance Corp. después de una serie de colapsos bancarios el año pasado.