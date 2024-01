JPMorgan Chase cerró el año más rentable en la historia de la banca estadounidense y anticipa más ingresos netos por intereses

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

JPMorgan Chase & Co. cerró el año más rentable en la historia de la banca estadounidense con su séptimo trimestre consecutivo de ingresos netos por intereses récord y un pronóstico sorprendente de que las ganancias inesperadas podrían continuar este año.

El NII (la diferencia entre lo que los bancos ganan en préstamos y lo que pagan en depósitos) ascendió a US$ 24.200 millones en los últimos tres meses del año, dijo la compañía en un comunicado el viernes. El monto para todo 2024 podría aumentar a unos US$ 90.000 millones de dólares, según el banco, mientras que los analistas esperaban una caída del 2%.

"Nuestros resultados récord en 2023 reflejan ganancias excesivas tanto en NII como en crédito, pero seguimos confiando en nuestra capacidad de continuar generando retornos muy saludables incluso después de que se normalicen", dijo el CEO, Jamie Dimon, en el comunicado.

JPMorgan y sus pares más grandes (Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co.) presentan resultados el viernes, ofreciendo una mirada a cómo se mantuvo la economía estadounidense en los últimos tres meses del año. Los inversores también están interesados ​​en conocer detalles sobre lo que los ejecutivos esperan para el próximo año, mientras consideran el giro de la política de la Reserva Federal tras dos años de aumentos de las tasas de interés.

Las acciones de JPMorgan, que subieron un 22% el año pasado, subieron un 1,7% el viernes en las primeras operaciones en Nueva York.

Los resultados del mayor banco estadounidense incluyeron un cargo de US$ 2.900 millones vinculado a las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos impuso una evaluación especial para respaldar a los depositantes no asegurados en esas empresas después de que colapsaran el año pasado. JPMorgan advirtió que asumiría el cargo, que anteriormente estimó en alrededor de US$ 3 mil millones.

Mayores gastos

El banco gastó más de lo que los analistas estimaron en el cuarto trimestre, ya que Dimon advirtió que la inflación podría durar más de lo que muchos inversores anticipan. Los gastos aumentaron a US$ 24.500 millones, un salto del 29%.

Dimon dijo que la necesidad de aumentar el gasto gubernamental en la economía verde, la reestructuración de las cadenas de suministro globales y el ejército "puede llevar a que la inflación sea más rígida y las tasas sean más altas de lo que esperan los mercados".

Los ingresos de los mercados aumentaron ligeramente, superando las expectativas, y la ganancia del 8% que obtuvieron los operadores de renta fija compensó con creces una caída del 8% en el lado de las acciones.