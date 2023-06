El fondo de riqueza ADQ de Abu Dhabi mantuvo conversaciones para adquirir Lazard

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El fondo soberano de riqueza de Abu Dabi, ADQ, sostuvo conversaciones detalladas para privatizar el banco de inversión de Wall Street, Lazard, en un movimiento que subrayó las ambiciones del emirato rico en petróleo de adquirir una compañía de servicios financieros occidental.

Las conversaciones se llevaron a cabo este año entre Lazard, dirigida por el director ejecutivo saliente Ken Jacobs, y ADQ, dirigida por el jeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, presidente del fondo y poderoso asesor de seguridad nacional de Abu Dabi, dijeron personas con conocimiento directo del asunto.

Las negociaciones se desmoronaron después de que ambas partes se alejaron de un acuerdo. Lazard, que es mejor conocida por su negocio de asesoría en París, Nueva York y Londres, se había centrado en mantener la independencia operativa, agregó una persona.

Lazard dijo: “Como era de esperar, hablamos con la gente todo el tiempo, pero no comentamos sobre especulaciones”. ADQ se negó a comentar.

Un acuerdo habría marcado el final de una carrera notable de 175 años para Lazard como una casa financiera independiente que soportó guerras mundiales, cambios masivos en la economía global y varias tensiones entre sus gigantescos hacedores de lluvia en ambos lados del Atlántico.

También habría seguido el movimiento de la familia Rothschild en febrero para privatizar su banco de inversión en un paso que valoró a Rothschild & Co en 3.700 millones de euros. Y en mayo, Mizuho de Japón acordó comprar el banco de inversión boutique Greenhill & Co en un acuerdo de US$ 550 millones para impulsar sus ambiciones en EEUU.

Desde que terminaron las conversaciones, Lazard se ha embarcado en un proceso de sucesión con Jacobs, quien ha dirigido la firma desde 2009, y se convertirá en su presidente ejecutivo. Peter Orszag, economista y ex funcionario de la administración de Barack Obama, asumirá el cargo de director ejecutivo en octubre.

Lazard anunció en abril que había recortado alrededor del 10 por ciento de su fuerza laboral debido a un profundo enfriamiento en la actividad de negociación y los altos costos de contratación durante la pandemia. En una unidad separada de su negocio, Lazard gestiona unos US$ 200.000 millones en activos.

Las acciones de Lazard han caído un 8% desde principios de año, lo que le da a la compañía un valor de mercado de US$ 3.700 millones.