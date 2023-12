Goldman Sachs mantuvo por séptimo año consecutivo la corona del ranking global de asesorías en fusiones y adquisiciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs Group se defendió de rivales decididos en el año más desafiante para la negociación de acuerdos de la última década y emergió como el proveedor número uno de asesorías para Fusiones y Adquisiciones (M&A) por séptimo año consecutivo.

El banco terminó con una participación global de 31% en asesoramiento sobre fusiones, superando a JPMorgan, que estaba a la cabeza a mitad del año, según datos compilados por Bloomberg.

En total, Goldman Sachs asesoró en 235 fusiones y adquisiciones anunciadas durante el año con un valor combinado de más de US$ 671 mil millones. Eso de un total de US$ 2,16 billones (millones de millones) en transacciones pendientes y completadas a nivel mundial, por debajo del récord de US$ 3,8 billones de 2021, según muestran los datos.

"Realmente lo hemos logrado", dijo Mark Sorrell, codirector global de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs, sobre el desempeño del banco en las clasificaciones de la industria. "¿Y por qué? Es el equipo en el campo, en todas partes, en cada sector, en cada región”.

Si bien la ventaja de Goldman Sachs sobre JPMorgan se redujo respecto del año pasado, su participación de mercado desde 2016 se ha ampliado en general frente a sus mayores rivales. En 2017, el primer año de su racha ganadora, el banco tenía una participación de mercado del 27% en un año con un volumen de transacciones relativamente alto.

El banco y sus rivales se están preparando para una recuperación en 2024. Si bien la caída de los acuerdos durante el año pasado provocó decenas de miles de despidos en los bancos más grandes del mundo, algunos rincones de la industria han ganado participación de mercado y han estado contratando para capitalizar el esperado resurgimiento de los acuerdos.

Por detrás de Goldman y JMorgan se ubicaron Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup.