Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur: “A todos los (bancos) que tengan un nivel de responsabilidad, lo vamos a investigar”

A más de un mes de que se iniciara la Operación Tokio, detalló las diligencias en curso, la colaboración con los actores financieros y los avances de la investigación.

A comienzos de junio, el Ministerio Público, junto con la Policía de Investigaciones (PDI), desarticuló una de las mayores redes de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua detectadas en Chile y que por primera vez logró penetrar en el sistema financiero.

La investigación, denominada Operación Tokio, es liderada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, que ya tiene una formalización de 17 imputados, de los cuales 14 permanecen en prisión preventiva. Entre ellos, figuran dos exejecutivos bancarios -uno de Banco Santander y otra de BancoEstado-, mientras que, según la Fiscalía, la organización utilizó múltiples cuentas bancarias para movilizar recursos dentro del país.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, este tipo de crimen organizado habría enviado al exterior más de US$ 78 mil millones mediante un esquema que combinaba sociedades de fachada y el uso de las plataformas de criptomonedas Plusspay y Bex Group para blanquear recursos y sacar el dinero de Chile.

En conversación con DF, Barros afirmó que “es una investigación que está recién comenzando” y sostuvo que una de las principales diligencias en curso es “lograr la detención de los dueños de Bex Group y Plusspay, que corresponde a Marco Reyes, la primera, y la segunda a Manuel Jesús Díaz Río Guaidó, y determinar el destino del dinero que salió del país”.

El persecutor explicó que la organización diseñó un mecanismo para dificultar la trazabilidad de los recursos mediante sociedades SpA que utilizaban por un año, y que eran reemplazadas cuando comenzaban a generar alertas en el sistema financiero.

Barros detalló que cuando las entidades financieras comenzaban a cerrar las cuentas tras los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en 2024, “empezaron a cambiar a otra sociedad y abren otra, y así sucesivamente para movilizar el dinero”.

“Esta es una investigación que tiene para años”.

Diligencias en curso

- ¿Cuánto tiempo estima que podría extenderse la investigación?

- Esta es una investigación que tiene para años. Hay que distinguirla por dos cosas: la investigación por los hechos que ya formalizamos, y otra cosa es toda la otra información que hay que procesar y analizar para efectos de poder tomar otras medidas respecto de eso. Puede que la cantidad de dinero asociada al lavado aumente y que incrementen también los imputados y los involucrados.

- ¿Ha citado o planea citar a declarar a ejecutivos de los bancos involucrados?

- Es una de las diligencias que tenemos pendiente, pero son bien escasos los recursos que se disponen para este tipo de investigaciones. Muchos de los bancos reportaron en su momento y, por eso, esas son diligencias que uno puede dejar esperando un tiempo y avanzar en otras que son más sustanciales para lo que necesitamos.

- ¿Existen nuevos ejecutivos bancarios bajo investigación?

- No por ahora. Nosotros estamos realizando una serie de otras diligencias. Por lo tanto, solo puedo decir que por ahora no, pero en el futuro no está claro todavía.

- ¿Por cuántas cuentas bancarias transitaron los $ 78 mil millones?

- Es bien complejo determinarlo con una numeración exacta, porque ellos, al intentar perder la trazabilidad del dinero, lo movían haciendo transferencias y luego devolviéndolo, entonces son múltiples las cuentas bancarias que se usaron.

- ¿Lograron reconstruir completamente el flujo de los recursos?

- Sí, eso lo tenemos a través del levantamiento del secreto bancario, que nos permite tener la trazabilidad que tuvo el dinero. Por eso es que nosotros podemos decir con precisión cuánto fue el dinero que finalmente salió del país.

- En la industria, han existido dudas respecto a que se haya duplicado la contabilización de los $ 78 mil millones. ¿Cómo se contabilizó ese monto?

Me hice la misma pregunta en su momento, y no está duplicado. Lo que nosotros contabilizamos es cuánta plata sale de los productos bancarios hacia las dos empresas de criptomonedas. No hay doble contabilización, porque contamos el líquido que llega a las empresas y que posteriormente sacan los criptoactivos hacia Colombia.

“Tenían cuenta en casi todos los bancos y Falabella era el que más usaban”.

Bancos

- ¿En qué bancos se abrieron cuentas?

- Tenían cuenta en casi en todos los bancos y Falabella era el que más usaban. Lo que hicieron fue utilizar el sistema financiero para tratar de tener un respaldo que justificara la llegada de los dineros a las sociedades que creaban.

A todos los que tengan algún nivel de responsabilidad nosotros los vamos a investigar, y eso se va determinando en base a los avances que vaya teniendo la investigación.

- ¿Evalúa de buena manera la colaboración que han prestado los bancos?

- Sí. De hecho, actualmente nosotros a los bancos podemos solicitarles diligencias fuera de los horarios de funcionamiento, incluso en días festivos. Está habilitado las 24 horas. Además, los bancos colaboran con la remisión de la información que se les va requiriendo a través del levantamiento del secreto bancario.

- ¿Considera que los sistemas de prevención de la banca están a la altura de este tipo de delitos?

- Creo que no solo hay que tener un sistema de prevención, sino que hay que tener un sistema de prevención que sea eficiente. Herramientas hay. Sin embargo, también es necesario indagar alguna modificación que pudiese hacer más eficiente el sistema.

Por ejemplo, las instituciones fiscalizadas, en este caso las instituciones financieras, podrían perfectamente tener un sistema de cruce de información de algunos sujetos, porque lo que hacían ellos es abrir una cuenta en un banco, se la cierran, van a otro banco o abren ocho productos, como era el caso de José Carlos Pérez Asensio (ejecutivo de Banco Santander). Ahí podría haber una oportunidad de mejora.

Además, el sistema financiero tiene que estudiar algo que les permita estar más arriba respecto de estas empresas que empiezan a utilizar el sistema financiero para sacar los dineros del país.

- ¿A qué sanciones se exponen las empresas de criptomonedas Bex Group y Plusspay?

- Por la responsabilidad penal de las empresas podría llegar hasta la disolución de la sociedad.

UAF y secreto bancario

- ¿A su juicio, la UAF actuó oportunamente?

- A mí no me toca calificar eso. Yo, en el caso particular, solo puedo decir que cuando solicité la información me fue remitida de inmediato.

- Existe un debate sobre flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es su postura?

- Solo puedo hablar desde el punto de vista de nuestras investigaciones y, en mi caso particular, cada vez que he pedido un levantamiento del secreto bancario ha sido otorgado por el tribunal y en un plazo bastante rápido.

Y si bien hace años atrás era una queja del sistema que había mucha demora y que no se otorgaba, puedo decir que a mí siempre me lo han otorgado porque hemos tenido investigaciones suficientemente fundadas.

- En caso de facilitar el levantamiento del secreto bancario, ¿cómo se protege la información de las personas?

- En ese caso, es la misma ley la que debería establecer la fórmula en que los datos no deberían quedar expuestos.

Pero reitero, si se fundamenta bien y se tienen los antecedentes necesarios, los tribunales van a dar el alzamiento del secreto bancario.