Implementación de las finanzas abiertas abre primera fricción entre gremios y la CMF

Un poco más de tres meses lleva funcionando el grupo consultivo del foro del sistema de finanzas abiertas (SFA) que creó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el objetivo de que el sector privado participe en el análisis y discusión de las materias y propuestas del open finance o sistema de finanzas abiertas que estableció la Ley Fintech.

En el grupo consultivo participan los representantes de BancoEstado, FinteChile, Retail Financiero, la Asociación de Bancos, Cajas de Chile, la Asociación de Aseguradores y Coopera.

Por debajo de este grupo, están los equipos técnicos conformados por especialistas de los gremios y su función es desarrollar estudios y propuestas técnicas para la implementación del SFA en los procesos operacionales y tecnológicos.

Sin embargo, la fórmula de trabajo que estableció la CMF, genera críticas de parte de los gremios que participan de este grupo de trabajo, principalmente porque cuestionan que el regulador haya delegado la responsabilidad de liderar este proceso en los privados.

Indican que en una primera instancia, la CMF descartó de plano participar en los grupos técnicos, ya sea como coordinador u observador del proceso.

La posición del regulador levantó las alarmas en algunos gremios dado que al asumir el liderazgo del SFA se podrían generar conflictos de interés e incluso, actores externos podrían reclamar en el futuro que la propuesta de este grupo podría afectar a la libre competencia, por una posible coordinación entre industrias.

Ante la insistencia de los miembros, la CMF cambió su postura, pero indicó que sólo participaría en calidad de “oyente” y que no tomaría acta de las reuniones.

Para ello, sugirió que algún miembro del grupo liderará esta tarea. Esto, provocó críticas entre los participantes debido a que cada asociación responde a sus propios intereses, por lo que vieron contraproducente que uno tomara la posta.

Los gremios decidieron organizarse y buscar un gestor de proyectos independiente. Así, se seleccionó a la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) para asumir este papel y este trabajo será liderado por el excomisionado CMF, Kevin Cowan, y el exconsejero del Banco Central, Pablo García, quienes trabajan en esa casa de estudios.

La tarea de la UAI será recopilar todas las propuestas técnicas de cada gremio y hacer cuadros comparativos para entregarlas al Centro de Innovación Financiera de la CMF.

No obstante, desde el Retail Financiero decidieron no participar y no pagar su cuota para financiar los servicios que prestará la UAI, argumentando que la CMF debía destinar recursos a esta instancia.

Visión de la CMF

Consultada la presidenta de la CMF, Solange Berstein, sobre esta situación en el marco de un encuentro con medios de comunicación que se desarrolló la semana pasada, defendió que la entidad solicitó los recursos correspondientes y que a la fecha se han contratado 42 personas.

La jefa del Centro de Innovación Financiera, Claudia Sotelo, argumentó que el funcionamiento de este tipo de foros es algo que ya ha existe en otras jurisdicciones.