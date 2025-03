“Las condiciones para invertir en Chile son malas en el mundo forestal”, asegura el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa

En un mundo marcado por la incertidumbre global y con un Trump que, a través de sus políticas proteccionistas, está escalando una guerra comercial, las empresas chilenas exportadoras de materias primas enfrentan desafíos cada vez más complejos. CMPC, con presencia en más de 45 países, no es la excepción.



Durante el Seminario Económico Señales para Chile 2025, organizado por DF y BICE, el presidente del directorio de Bicecorp, Banco Bice y CMPC, Luis Felipe Gazitúa, respondió a la pregunta de cómo se vive un escenario de incertidumbre en empresas gloables como la forestal. Su respuesta fue clara: la industria forestal opera con una visión de largo plazo, independiente de la coyuntura.



“Nosotros plantamos un árbol hoy y lo cosechamos en 22 años más. Entonces, la mirada, por definición, siempre es de largo plazo”, señaló, agregando que las empresas deben enfocarse en factores estructurales más que en la contingencia.



Bajo esa lógica, CMPC ha diversificado su presencia internacional con un criterio estrictamente pragmático. “Nosotros vamos donde las condiciones son favorables a la inversión privada. Si el gobierno es de color verde, amarillo o rojo, nos importa poco. Solo nos importa que efectivamente haya condiciones que promuevan el desarrollo de la empresa privada”, afirmó Gazitúa.



Sin embargo, reconoció que en Chile enfrentan una limitante clave: “En nuestro país no podemos irnos. Nosotros, de otros países, cuando no están en esas condiciones, podemos irnos”.



Pese a que la empresa invierte cerca de US$ 500 millones anuales en el país, Gazitúa advirtió que el sector forestal chileno enfrenta barreras que dificultan su desarrollo.



“Las condiciones para invertir en Chile son malas en el mundo forestal”, sostuvo, apuntando especialmente a la permisología. Para ejemplificar esto, aseguró que el último proyecto relevante que se hizo en Chile en la industria forestal, es Mapa de Arauco. “Este desde que entró a calificación ambiental hasta que produjo el primer fardo de celulosa, se demoró diez años”.



A juicio de Gazitúa, en un período así de extenso cambian las condiciones y por sobre todo la tecnología. En comparación, aseguró que como CMPC recientemente hizo una ampliación de un proyecto en Brasil. “Los permisos para hacer la ampliación se demoraron siete meses y construimos en 18”, aseguró.



“Entonces nosotros tenemos un problema en Chile muy profundo, que tiene que ver con cómo el Estado mira la iniciativa privada y cómo resuelve los problemas de los permisos”, concluyó.