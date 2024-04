Los resultados de BofA superan las estimaciones a pesar de que los costos se dispararon

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los operadores de Bank of America Corp. obtuvieron mejores resultados de lo esperado, ya que la compañía cosechó los beneficios de los mercados volátiles y los ingresos netos por intereses superaron las estimaciones de los analistas, incluso cuando los gastos fueron mayores de lo esperado.

Los ingresos por operaciones con acciones aumentaron un 15% a US$ 1.870 millones en el primer trimestre, dijo la compañía, mientras los clientes lidiaban con un período de continuas tasas de interés altas y tensiones geopolíticas. Eso ayudó a Bank of America a superar las estimaciones de ingresos netos de los analistas, y el banco ganó US$ 6.670 millones en el trimestre.

"Los negocios de ventas y trading de Bank of America continuaron su fuerte impulso en 2023 este trimestre, reportando el mejor primer trimestre en más de una década", dijo el CEO, Brian Moynihan, en un comunicado el martes.

Los gastos distintos de intereses del Bank of America se dispararon un 6,2% respecto al año anterior, hasta los US$ 17.200 millones. Los cargos y costos han sido otro punto focal para los inversionistaso, con una inflación persistente ejerciendo presión sobre el gasto. Los analistas esperaban un aumento del 2,6% hasta los 16.700 millones de dólares.

El segundo banco más grande de EEUU también dijo que los ingresos netos por intereses, una fuente clave de ingresos para el banco, cayeron un 2,9% a US$ 14.000 millones en el primer trimestre de este año. Los analistas esperaban una caída del 4% para el NII, los ingresos recaudados por los pagos de préstamos menos lo que se paga a los depositantes.