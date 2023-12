Scotiabank planea revertir o salir de operaciones en Colombia y "asignará selectivamente" capital a sus negocios chilenos y peruanos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El canadiense Bank of Nova Scotia planea alcanzar una mayor proporción de las billeteras de los clientes a medida que reorienta su negocio en América del Norte y aleja capital de las operaciones en América Latina que han generado bajos rendimientos.

Scotiabank ha establecido una nueva oficina de transformación para cumplir con prioridades estratégicas que incluyen una mejor productividad y alejarse de un enfoque de adquisición de clientes basado en el volumen en favor de uno dirigido directamente a las ganancias, dijo el CEO, Scott Thomson, durante un investor day este miércoles.

"Hay realidades claras que han impactado nuestro desempeño relativo", dijo en una sala de aproximadamente un centenar de inversionistas y analistas en la sede del prestamista en Toronto. “En primer lugar, estamos atrasados ​​en la obtención de relaciones primarias: aproximadamente el 16% de los clientes utilizan Scotiabank para sus necesidades bancarias diarias”.

Thomson, quien se convirtió en director ejecutivo en febrero y ha pasado los meses desde entonces formulando un nuevo enfoque y reclutando nuevos líderes para divisiones clave, describió por qué cree que Scotiabank se ha quedado atrás de sus pares en cuanto a retornos para los accionistas durante la última década.

La compañía es el banco canadiense con la mayor presencia internacional, pero las empresas en América Latina -particularmente Perú, Chile y Colombia- tienen demasiados clientes con un solo producto bancario, dijo Thomson, y su negocio de mercados de capitales allí está flaqueando debido a una relativa grupos de tarifas más bajos en la región.

El banco ahora asignará el 90% del capital incremental a los “negocios prioritarios de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe”, dijo el director ejecutivo. El negocio mexicano del prestamista es uno de los cinco principales bancos en ese mercado, dijo Thomson, destacando la oportunidad de aprovechar 1,6 billones de dólares canadienses (US$ 1,2 billones) en flujos comerciales anuales entre Canadá, Estados Unidos y México.

Scotiabank dijo en las láminas de una presentación que planea revertir o abandonar sus operaciones en Colombia, sin asignar más capital adicional allí, y que "asignará selectivamente" capital a sus negocios peruanos y chilenos.

En Canadá, la relación préstamo-depósito del banco es demasiado alta, lo que significa que tiene que depender de una financiación mayorista más costosa, afirmó. Mientras tanto, el prestamista tiene menos participación de mercado que sus rivales en la mayoría de las líneas de productos, aparte de hipotecas y préstamos para automóviles, y tiene menos depósitos y clientes por sucursal.

Crecimiento de ganancias

El banco pretende llevar su índice de productividad a aproximadamente el 50% en el mediano plazo, dijo Thomson, y planea alcanzar un apalancamiento operativo positivo en 2024, un año en el que la compañía ha dicho anteriormente que espera sólo un crecimiento "marginal" de las ganancias. Scotiabank también dijo que quiere aumentar sus depósitos personales y comerciales en 200 mil millones de dólares canadienses para 2028.

Thomson fue contratado como director ejecutivo como un outsider (anteriormente fue miembro de la junta directiva y ex director ejecutivo de la firma de equipos industriales Finning International Inc.) y dijo el miércoles que tal medida no se repetiría cuando se elija al próximo alto ejecutivo de Scotiabank.

“Sería un fracaso de mi parte si no tuviera al próximo director ejecutivo entre las filas del banco”, dijo Thomson. También se comprometió a mejorar la cultura laboral de la empresa, prometiendo convertirla en un "entorno psicológicamente seguro al que todos pertenezcamos".

Aris Bogdaneris, el recién nombrado jefe del grupo bancario canadiense, dijo que Scotiabank necesita ganar participación en tarjetas de crédito y seguros y vender más fondos mutuos a través de sus aproximadamente 950 sucursales nacionales. Las provincias de Quebec y Columbia Británica son objetivos particulares del banco.

Para ayudar a atraer 1 millón de nuevos clientes multiproducto en cinco años, Bogdaneris dijo que quiere expandir el banco "retador" en línea Tangerine de la compañía para atraer algo más que depósitos digitales. También destacó el programa de fidelización Scene+ de Scotiabank, que cuenta con 14 millones de miembros y ofrece ventajas como descuentos en la empresa canadiense de comestibles Empire Co., como un potencial impulsor de nuevos clientes.

El prestamista está planeando un programa para mejorar la productividad de los vendedores tanto en la banca personal como comercial, dijo Bogdaneris, e invertirá en su tecnología móvil.