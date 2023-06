UBS se prepara para recortar más de la mitad de la fuerza laboral de Credit Suisse

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

UBS planea recortar más de la mitad de la fuerza laboral de Credit Suisse a partir del próximo mes como resultado de la adquisición de emergencia del banco.

Se espera que los banqueros, los comerciantes y el personal de apoyo del banco de inversión de Credit Suisse en Londres, Nueva York y en algunas partes de Asia sean los más afectados por los recortes, con casi todas las actividades en riesgo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Se ha dicho a los empleados que esperen tres rondas de recortes este año, la primera a fines de julio y dos rondas más planeadas tentativamente para septiembre y octubre, agregaron las personas, que pidieron no ser nombradas porque los planes no son públicos.

Tres meses después de que UBS acordara comprar Credit Suisse en un rescate negociado por el gobierno, el alcance total de los recortes de empleo comienza a quedar claro. UBS, cuya fuerza laboral combinada saltó a unos 120 mil cuando se cerró el trato, ha dicho que pretende ahorrar unos US$ 6 mil millones en costos de personal en los próximos años.

UBS tiene la intención de reducir en última instancia la plantilla total combinada en aproximadamente 30%, o 35 mil personas, dijeron dos de las personas. Eso está en línea con una reducción general de alrededor de 30 mil empleados estimada por los analistas de Redburn en un informe de UBS este mes.

La plantilla en Credit Suisse actualmente es de unos 45 mil, dijeron las personas. Un portavoz de UBS se negó a comentar sobre las salidas de trabajo.

La eliminación de personal en el prestamista suizo empeorará drásticamente lo que ya fue un año sombrío para los empleos en el sector financiero en todo el mundo, luego de que los bancos de inversión de Wall Street, incluidos Morgan Stanley y Goldman Sachs, anunciaran sus propios recortes de miles de empleados.

Dominio de UBS

Los rangos ejecutivos de la firma combinada ya muestran el dominio de UBS. La junta ejecutiva contiene solo un remanente de Credit Suisse, Ulrich Koerner, quien sigue siendo el director ejecutivo del banco adquirido. En la unidad clave de gestión patrimonial, solo cinco de las más de dos docenas de nombramientos de líderes provienen de Credit Suisse.

El presidente ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti, dijo que la integración iba "muy bien" en un evento en Zúrich el martes.

UBS señaló al principio de la adquisición que tiene la intención de reducir drásticamente las cifras en el deficitario negocio de banca de inversión de Credit Suisse, que fue la fuente de la pérdida de US$ 5.500 millones en el escándalo de Archegos Capital Management, en 2021.

Si bien UBS originalmente había planeado mantener al 20% superior de los negociadores, en particular aquellos que se enfocan en tecnología, medios y telecomunicaciones, muchos de los banqueros con mejor desempeño ya se fueron o fueron captados por sus competidores. Deutsche Bank, Jefferies Financial Group y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los competidores que han adquirido personal de Credit Suisse en los últimos meses.