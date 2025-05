BancoEstado estima que entregará US$ 50 millones para financiamiento de startups y fintechs durante 2025

En el marco del Chile Fintech Forum 2025, la gerenta general de créditos de BancoEstado, Soledad Ovando, aseguró que durante los últimos años la entidad pública ha trabajado en tres líneas para lograr la inclusión financiera en Chile: nueva experiencia de los clientes -digital y presencial-, ecosistema financiero innovador y desarrollo sostenible.

Ovando indicó que, actualmente, BancoEstado financia 70 startup o fintech, lo que equivale a US$ 23 millones. Y el desafío que tiene la institución para el 2025 es entregar US$ 50 millones en créditos, de los que todavía faltan US$ 27 millones a colocar.

La ejecutiva destacó un par de programas que BancoEstado ha desarrollado en el último tiempo, uno de ellos, RutPay, lanzado hace dos meses, y que Ovando describió como “la evolución digital de la CuentaRUT (...) que va encaminada a ser una super app”, ya que, a través de un código QR se puede pagar en diferentes comercios.

Además, hace un año y medio BancoEstado estrenó "Impacto +", donde se busca “articular la relación entre grandes empresas con proveedores, PYME o emprendedores” con el propósito de que puedan acceder a financiamiento con mejores condiciones, explicó Ovando.

Programas para fintech y startup

En esta línea, y con foco en las startups, se implementó Impacto + startup, que trabaja con los clientes corporativos que tienen este tipo de programas, “así se aprovecha la solidez financiera que tienen estas corporativas”.

Asimismo, mencionó el programa de financiamiento de startups, con la intención de “apoyar a todas las corporaciones que están en etapa de crecimiento”, ofreciendo financiamientos. Una de las condiciones para participar es que las entidades se deben encontrar en crecimiento y estar validadas por el mercado.

Para que este programa funcionara, “cambiamos todo el modelo del banco”, explicó Ovando. Asimismo, aseguró que BancoEstado cuenta con un equipo especializado en el tema que entrega asesorías y apoyo a las empresas.

Adicionalmente, hace dos semanas se lanzó el seguro para emprendedores y anunció que BancoEstado será socio fundador de "Startup.01", un proyecto a cargo de CORFO y operado por Fundación Chile, para empresas de base científica tecnológica, que busca entregar “disponibilidad de infraestructura, red y ecosistema”.

Por otro lado, en el programa de innovación abierta, la institución busca impulsar la colaboración con emprendimientos, fintechs o startup para encontrar soluciones a dificultades que presenta el propio banco. Para este año, se espera que la convocatoria se abra durante la segunda quincena de junio afirmó la ejecutiva.

Además, se publicó que la plataforma de startup de BancoEstado ya no utilizará ese nombre y desde ahora pasará a llamarse "Start", presentando asimismo el nuevo logo del programa.