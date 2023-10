Acción de Birkenstock se hunde 13% en su estreno, en una de las peores aperturas a bolsas del último siglo en Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El fabricante de sandalias Birkenstock Holding se hundió 12,6% tras su Oferta Pública Inicial (OPI) de US$ 1.480 millones, en un debut bursátil que podría enfriar lo que había sido un incipiente repunte para las salidas a bolsa.

El estreno de la empresa alemana es la peor OPI en EEUU de US$ 1.000 millones o más en cerca de dos años, según datos recopilados por Bloomberg. De más de 300 aperturas a bolsas estadounidenses de ese tamaño en el último siglo, sólo 13 han tenido peores resultados, la última de las cuales fue AppLovin, que cerró 18,5% por debajo del precio de su OPI en abril de 2021.

En una cuarta gran prueba del mercado estadounidense en un mes, las acciones del fabricante alemán de calzado abrieron el miércoles a US$ 41 tras venderse a US$ 46 en la OPI. La oferta en sí tuvo un precio por debajo del punto medio del rango comercializado de US$ 44 a US$ 49, con Birkenstock y su propietario de capital privado, L Catterton, vendiendo alrededor de 32 millones de acciones el martes.

Las acciones cerraron a US$ 40,20 en Nueva York, lo que da a la empresa un valor de mercado de US$ 7.550 millones. Incluyendo las acciones reservadas a ejecutivos, directores y empleados, la empresa tiene un valor diluido de unos US$ 8.150 millones.

"Las fuertes subidas del primer día a principios de año probablemente atrajeron a parte del dinero caliente a varias OPI recientes, lo que les permitió subir de precio", dijo Matthew Kennedy, estratega jefe de mercado de OPI de Renaissance Capital. "Pero los compradores del mercado secundario ya se han visto perjudicados por las OPI varias veces, por lo que no es de extrañar que finalmente hayan tirado la toalla y se hayan negado a pagar esta vez".

La oferta fue dirigida por Goldman Sachs Group, JPMorgan y Morgan Stanley. Las acciones de Birkenstock cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo BIRK.