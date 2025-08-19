Dólar abre con leve caída cerca de $ 960 a pocos días de Jackson Hole y atento a reuniones por Ucrania

El Simposio Económico de Jackson Hole comenzará el jueves y se extenderá hasta el sábado. El viernes tendrá lugar el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El dólar abrió ligeramente más abajo este martes, en medio de la espera de los inversionistas antes del evento de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, también atentos a las conversaciones sobre Ucrania.

La paridad local bajaba $ 1,1 hasta los $ 962,7 en los primeros negocios, después de cerrar ayer con una ligera caída si se compara con el pasado jueves (Chile tuvo un fin de semana largo).

El dollar index retrocedía 0,2% a 98 puntos, mientras que las tasas de interés cotizaban estables en los principales mercados de deuda. Los precios del cobre apenas registraban variaciones.

Eventos en la mira

El Simposio Económico de Jackson Hole comenzará el jueves, y se extenderá hasta el sábado. El viernes tendrá lugar el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"Hay buenas razones para que los voceros del Comité Federal de Mercado Abierto se inclinen por una postura más restrictiva, lo que supone un riesgo al alza para el dólar global de cara a finales de mes", planteó Monex en su informe diario de divisas.

Los operadores de renta fija siguen dando por descontado que la Fed recortará su tipo oficial dos voces en lo que resta del año.

Otro evento en desarrollo son las reuniones de alto nivel para buscar la paz en Ucrania. Ayer en la tarde finalizó una cumbre entre el presidente Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos. Trump y Zelenksi se mostraron optimistas.

Más tarde, Trump dijo que "llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar aún por determinar, entre los presidentes Putin y Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participaremos los dos presidentes y yo. Una vez más, este ha sido un primer paso muy positivo".