Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Los aranceles de Trump comienzan a sentirse en la economía de EEUU: los precios mayoristas anotan en julio mayor salto en tres años

Los datos parecen indicar que las empresas no están traspasando todo el costo tarifario a los consumidores.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 10:27 hrs.

inflación Estados Unidos Trump aranceles
<p>Los aranceles de Trump comienzan a sentirse en la economía de EEUU: los precios mayoristas anotan en julio mayor salto en tres años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

La ejecutiva que asumió como líder en Pfizer y en el gremio de las grandes farmacéuticas en Chile
2
Empresas

Las tres claves para entender los sólidos resultados de Falabella y el rol cada vez más protagónico del banco
3
Economía y Política

Asesor económico de Kast detalla plan para fortalecer el mercado de capitales: convertir el peso y eliminar impuesto a las ganancias por operaciones en bolsa
4
Empresas

SEC formula cargos a Mercado Libre por comercializar artículos sin certificación y prohíbe la venta de 70 productos
5
Empresas

Accionistas de Latam venden US$ 767 millones en la tercera operación secundaria de titulos de la empresa
6
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
7
Empresas

Arauco registra pérdidas por US$ 10 millones en el primer semestre y apunta a incertidumbre económica por aranceles de EEUU
8
Empresas

Chile rediseña su mapa urbano: más de la mitad de las comunas revisa sus planes reguladores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete