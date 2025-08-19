IPSA abre con leve alza tras su cuadragésimo récord de 2025 y Wall Street busca un rumbo ante resultados de minoristas

El índice chileno subía 0,1% y el S&P 500 abrió plano. En tanto, Europa se beneficiaba de una ola de compras tras las reuniones de alto nivel para negociar un fin del conflicto en Ucrania. Por otro lado, las bolsas asiáticas cerraron a la baja.

La bolsa chilena buscaba un nuevo récord en la apertura de este martes, mientras que Wall Street abrió con leves variaciones mixtas tras conocerse el primero de una serie de resultados de grandes minoristas estadounidenses.

El S&P IPSA abrió con un avance de 0,1% hasta los 8.837,83 puntos, después de anotar ayer su cuadragésimo máximo histórico de 2025. Las acciones de Latam (1,2%) seguían contribuyendo de forma relevante al impulso.

En Nueva York, el Dow Jones subía 0,2%, pero el S&P 500 operaba plano y el Nasdaq retrocedía 0,2%. La acción de Home Depot (2,9%) subía tras informar sus resultados en una semana clave para los retailers y las percepciones generales sobre el consumo, ya que mañana temprano será el turno de Target, y el jueves vendrá Walmart.

Desde temprano, Europa se beneficiaba de una ola de compras, con lo que el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,8% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,3%.

Esto viene después de que el presidente Donald Trump concluyera ayer en la tarde una reunión con su par ucraniano, Volodymyr Zelenksy, y varios líderes europeos. Trump dijo más tarde que Zelenksy se reunirá con Vladimir Putin en un lugar aún por confirmar, para después llevar a cabo una reunión trilateral.

Por otro lado, las bolsas asiáticas estuvieron presionadas por la venta. El japonés Nikkei cerró con una caída de 0,4%, mientras que el CSI 300 de China continental perdió también 0,4% y el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,2%.

En general los agentes del mercado están a la espera del Simposio Económico de Jackson Hole, que arrancará el jueves y se extenderá hasta el sábado. El viernes tendrá lugar el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.