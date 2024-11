IPSA recupera los 6.600 puntos animado por resultados de empresas y Wall Street sigue en busca de nuevos máximos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones tecnológicas se tomaban el protagonismo en este segundo capítulo del histórico rally que desató la victoria presidencial de Donald Trump, mientras la plaza chilena se movía también al alza con algunos beneficiados de la última temporada de resultados.

Este jueves en la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA subía 0,46% hasta los 6.609,82 puntos, liderado por las acciones de CAP (3,2%), Vapores (2,49%), CCU (1,96%) y Latam (1,84%).

La sesión se nutre de las reacciones a una temporada de resultados del tercer trimestre, que trajo numerosos reportes en la tarde de ayer.

CCU sorprendió positivamente con sus utilidades del período, que ascendieron a $ 29.500 millones, versus la estimación promedio de $ 15.900 millones entre cinco corredoras.

Por su parte, los estados financieros de Latam superaron las estimaciones promedio en Ebitda (US$ 790 millones, versus US$ 770 millones) y ganancia neta (US$ 300 millones, versus US$ 230 millones).

Sigue la fiesta

En Wall Street, el Nasdaq Composite crecía 0,89%, el S&P 500 ganaba 0,39% y el Dow Jones subía 0,1%.

Las acciones están "recompensando la presunta probabilidad de recortes del impuesto de sociedades y percibiendo una inclinación general hacia la desregulación en todos los sectores como algo positivo para las utilidades", apuntó la estratega jefe global de Nikko Asset Management, Naomi Fink, según recogió Reuters.

Los tres índices conquistan aún más terreno después de cerrar ayer en máximos históricos. Además, el S&P 500 logró su mejor sesión post electoral de la historia, según datos de Birinyi Associates-Bloomberg.

Esto ocurre en la antesala de la decisión de tasas de la Reserva Federal, que tendrá lugar a las 4 de la tarde, hora de Chile.

Sigue habiendo un amplio consenso entre los operadores de que la Fed recortará la tasa clave en 25 puntos base (pb). Más dudas hay sobre el mensaje que entregará, y qué tanto podrá estar influido por la elección de Trump.

Los mercados de renta fija se anticiparon al triunfo del republicano con incesantes alzas de las tasas de interés de largo plazo. El rendimiento del Tesoro a 30 años se disparó casi 20 pb en la sesión de ayer, mientras que hoy las tasas se relajaban un poco.