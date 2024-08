Wall Street y Bolsa de Santiago caen fuerza en medio de temores sobre freno económico en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las bolsas del mundo caían con fuerza durante la mañana del viernes, luego de que una serie de débiles datos económicos desde Estados Unidos encendieron las alarmas en el mercado por una posible recesión.

Las nóminas no agrícolas del mercado laboral estadounidense se anotaron bajo lo esperado esta jornada, lo que se suma a las menores a lo proyectado por los agentes en las entregas el jueves del índice ISM manufacturero y las peticiones iniciales de subsidios por desempleo.

En este escenario, los principales índices de la Bolsa de Nueva York se desplomaban. En Wall Street, el Nasdaq Composite se hundía 1,77%, el S&P 500 retrocedía 1,23% y el Dow Jones caía 1,17%.

Los números rojos se contagiaron a Europa, donde los índices locales retrocedían ante la incertidumbre por la fortaleza de la economía de EEUU. En detalle, el Euro Stoxx 50 regional se desplomaba 2,11%, el FTSE 100 británico bajaba 1,04%, el CAC 40 francés retrocedía 1,24%, y el DAX alemán perdía 2,09%.

En Chile, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, también caía con fuerza y perdía los 6.400 enteros. El selectivo se hundía 1,16% a 6.315,02 puntos, con las principales caídas lideradas por SQM-B, la acción de mayor ponderación, que bajaba 3,28% y Vapores (2,73%).

Por su parte, CMPC retrocedía 2,46% tras liberar sus resultados trimestrales, en los que anotó US$ 1.888 millones en ingresos (una caída de 6% interanual), US$ 377 millones en Ebitda (un alza de 31% año a año) y US$ 125 millones de utilidad (sin cambios respecto del año anterior).

La negativa sesión comenzó en Asia. El Nikkei japonés cayó un 5,8%, su peor retroceso en casi ocho años, golpeado por el alza de la tasa de interés y la mayor incertidumbre política y económica que predomina en los mercados.