Crisis cripto arrastra a los fondos de inversión y ETF que invierten en estos activos

Poco más de dos semanas han pasado desde el colapso del tercer exchange de criptomonedas más importante del mundo por volumen, FTX, y sólo un día desde que otro importante actor del mercado, BlockFi, anunció su quiebra. Esta crisis además de afectar el rendimiento de las criptomonedas, también está impactando a los fondos que invierten en estos activos.

De acuerdo a un informe de flujos de fondos de activos digitales realizado por Coinshares, los productos de inversión experimentaron en la última semana salidas por US$ 23 millones. Esto implica una continuidad en el sentimiento negativo observado la semana anterior por parte de los inversionistas cuando los activos bajo administración totales se ubicaron en el punto más bajo en dos años con US$ 22 mil millones.

“Los productos de inversión a corto plazo experimentaron una combinación de entradas y salidas que variaron entre los proveedores, mientras que los productos de inversión sólo a largo plazo registraron predominantemente salidas”, explicó Coinshares.

“A nivel regional, el sentimiento negativo se centró en EEUU, Suecia y Canadá, que experimentaron salidas de productos de inversión largos o entradas en productos cortos. Alemania y Suiza se destacaron como inversores agregados que agregaron solo posiciones largas o vendieron posiciones cortas”, agregó la firma.

El caso de los ETF

Uno de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF, su sigla en inglés) en debutar en el NYSE Arca Exchange, fue ProShares Bitcoin Strategy ETF, que registra un desplome anual de 56,51% en su rentabilidad. Solo en noviembre registró pérdidas por US$ 130 millones en activos bajo administración hasta obtener un total de US$ 545 millones, menos de la mitad de lo visto hace dos años.

Aterrizando en Canadá -uno de los primeros países en aceptar abiertamente la cotización de fondos criptos- el vehículo Purpose Bitcoin ETF registra en lo que va de año una caída de 57,31% en su rentabilidad. Mensualmente, sus activos descendieron sobre US$ 100 millones hasta los US$ 381 millones, es decir, un 76% menos del máximo de US$ 1.613 millones alcanzado en marzo de este año.

Su par, Fidelity Advantage Bitcoin ETF, pierde durante 2022 un 62,55% de rentabilidad, mientras que sólo en noviembre sus activos bajo administración disminuyeron casi US$ 4,8 millones a los US$ 18 millones actuales.

En tanto, el vehículo de inversión Bitcoin Trust de Greyscale -uno de los proveedores de ETF con más activos gestionados- ha tenido bajas de rentabilidad sobre 71% en 2022 y pérdidas de activos cercanos a US$ 2.600 millones en el último mes a un total de US$ 10.292 millones.

Jefe de operaciones de SatoshiTango: "La caída de FTX es un capítulo más de por qué el bitcoin importa"

Fondo de BTG cae más de 20%

En Chile, el fondo de inversión BTG Pactual Hashdex Nasdaq Crypto Index TM cuenta con tres meses de vida e invierte un 90% de su portafolio directamente en divisas como el bitcoin y ethereum. En el último mes registra una caída de 24,38% en su rentabilidad.

Este es el primer vehículo de inversión que pretende invertir directamente en criptodivisas y que es regulado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Según su último reporte, actualmente cuenta con un patrimonio cercano a US$ 54 mil.

Asimismo, Renta4 cuenta con el fondo Crypto Blockchain -que invierte principalmente en exposición tecnológica de blockchain y no directamente en criptoactivos- cuya rentabilidad ha descendido 62,73%. Según indicaron desde la firma, este producto no está disponible en Chile.

Al cierre de esta nota, las principales criptomonedas del mercado como el bitcoin y ethereum subían 1,79% y 4,13% a un precio de US$ 16.379 y US$ 1.207, respectivamente.