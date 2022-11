Jefe de operaciones de SatoshiTango: "La caída de FTX es un capítulo más de por qué el bitcoin importa"

Fundada en Argentina en 2014, SatoshiTango suele considerarse como la plataforma de criptomonedas más antigua de Latinoamérica, aunque su jefe de operaciones, Ignacio Indaburu, dice que no se podría afirmar esto con total certeza.

De cualquier manera, la experiencia del exchange trasandino -que también opera en Chile, Brasil y Perú- es larga para un mercado incipiente como el de los criptoactivos, donde en los últimos días las noticias no han faltado.

Indaburu lanza en entrevista con DF su interpretación del caso FTX, un gigante de la industria que fichó su reorganización en el Capítulo 11 de Estados Unidos después de irse a pique por una deficiente gestión corporativa que ha derivado en pérdidas multimillonarias.

El ejecutivo también explicó el casi nulo impacto que esto tuvo en las operaciones de SatoshiTango y respaldó la posición del bitcoin como un activo descentralizado que promete revolucionar las finanzas.

- ¿Hubo sorpresa en la compañía por el súbito declive de FTX?

- Por un lado sí y por otro no. Sí por el hecho de saber que era uno de los principales exchanges del mundo y que venía creciendo de forma bastante vertiginosa, y al mismo tiempo no, porque es algo que ha ocurrido muchísimas veces en el ecosistema cripto y en las finanzas tradicionales.

En Argentina, por ejemplo, en 2001 fue el famoso corralito, y ahora lo que estamos viviendo con FTX es un nuevo capítulo en esta carencia que han tenido los sistemas centralizados de custodia de fondos, de redes de pagos y demases. De alguna forma los sistemas centralizados, que dependen de la confianza, tienen su esquema de incentivos dado para que este tipo de cosas terminen ocurriendo, y sobre todo cuando no están regulados.

Desde el mismo momento en que aparece el bitcoin en 2008, los bitcoiners repetimos un mantra casi de forma religiosa: "Not your keys, not your coins". Esto significa que si tú no eres el que controla las claves privadas para acceder a los fondos, básicamente lo que tienes no es bitcoin de verdad. Lo que tienes una promesa, un derecho a cobrar algo en el futuro.

- ¿Ven que la caída de FTX respalda el argumento a favor del bitcoin por ser un token descentralizado?

- Sí, al 100%. Este evento que ocurrió con FTX es simplemente un capítulo más que se suma a por qué el bitcoin importa. Justamente el bitcoin nació como un protocolo y una tecnología que viene a combatir el hecho de que este tipo de eventos sucedan.

Uno puede, a partir de la existencia del bitcoin, hacerse cargo de la custodia de sus propios fondos, sin necesidad de confiar y delegar eso a un tercero, que fue el problema que ocurrió con FTX. Este tipo de acontecimientos valida la hipótesis bitcoiner sobre la importancia de no tener un sistema monetario basado en la confianza, y que le permita a uno tener la soberanía de sus propios fondos.

Efecto en el mercado

- ¿Cómo vivió SatohiTango en sus operaciones la turbulencia que se generó en el mercado de los criptoactivos? ¿Hubo consultas de clientes y/o presiones de corrida bancaria?

- Por suerte, no. La realidad es que el tipo de usuario cripto-tuitero no representa al cliente promedio de plataformas como la nuestra, y entonces son muy pocos los que hacen alguna pregunta o tienen algún tipo de inquietud y corren a sacar sus fondos. Nosotros mismos, cada vez que tenemos un espacio donde conversamos, siempre incitamos a nuestros clientes a que no es necesario que dejen los fondos con nosotros.

Y en cuanto a lo que es el volumen de operatoria, la verdad es que el impacto no fue muy relevante acá en Sudamérica o por lo menos en nuestra plataforma.

- No fueron pocas las plataformas que recibieron un golpe por la crisis de liquidez. ¿Qué han hecho ustedes bien que otros hicieron mal?

- No puedo hablar por otras plataformas, pero creo que la principal diferencia es todo lo relacionado a gestión de riesgo, en términos de la custodia de los fondos. Dónde se custodian y qué proporción de estos se mantiene en lo que serían billeteras calientes (online) versus billeteras frías (offline), y qué proporción está con disponibilidad inmediata para lo que es la operatoria diaria o semanal de una plataforma. Sobre todas esas cuestiones, cuando nos ponemos a analizar cómo ha sido el manejo de diferentes plataformas, es donde vas a encontrar las diferencias.

En nuestro caso, nosotros no teníamos fondos alojados en FTX. No utilizamos la plataforma para tenencia, custodia u operaciones. Tuvimos impacto cero en gran medida porque tenemos una política de manejo de riesgo en la cual decidimos nosotros mismos hacernos cargo de la custodia de los fondos de nuestros usuarios. Tenemos un conjunto de billeteras frías con todo un protocolo de seguridad bastante sofisticado para poder acceder, y no delegamos esa tenencia a terceros.

Proyecciones

- ¿Hacia dónde piensas que podría avanzar el bitcoin en el futuro y en qué período de tiempo?

- La realidad es que es muy difícil, si no imposible, hacer predicciones de precios. Lo que uno sí puede hacer es una comparativa con lo ocurrido en ciclos previos del mercado donde hubo fuertes procesos alcistas que vinieron seguidos de una fuerte corrección. Esto ha ocurrido con el bitcoin en 2013, en 2017, y ahora lo estamos viviendo en 2022.

Cuando vemos esas grandes correcciones, vemos que han ido en el mayor de los casos a corregir entre un 80% y un 90% en relación al máximo histórico previo. Si calculamos cuál es ese 80% de corrección sobre el valor máximo que tuvo el bitcoin en noviembre de 2021, estaríamos hablando de un precio de US$ 14 mil, o sea bastante similar a lo que estamos viviendo.

¿Esto significa que la historia se va a repetir? No lo sé. Podríamos pensar que el bitcoin puede tener este famoso piso técnico en torno a esos valores, pero la realidad es que es muy difícil de predecir. Lo que sí puedo ver es que aún existiendo acontecimientos bastante relevantes como el de FTX, que realmente ponen en jaque a la industria y han hecho que otros criptoactivos dejen de existir, el bitcoin está sosteniendo su precio bastante bien.