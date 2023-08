Cuánto ganan los banqueros privados de las grandes fortunas españolas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los vaivenes protagonizados por los grandes bancos privados suizos en España, la llegada de nuevos competidores internacionales y los agresivos planes de la banca local por captar nuevos clientes con patrimonios elevados han desatado en el último par de años un verdadero baile de fichajes de banqueros privados.

Los salarios más generosos los perciben los banqueros que trabajan para bancos internacionales, como la banca americana (Goldman Sachs, Citi y JPMorgan) o la suiza (UBS, Credit Suisse, Edmond de Rothschild, Julius Baer, Mirabaud o Lombard Odier) y para los especializados en el segmento patrimonios elevados, como Banca March, A&G Banca Privada, Andbank, Alantra WM o Tressis, entre otros.

Salarios top

Los sueldos más elevados son para los profesionales de banca privada que acompañan a clientes con patrimonios por encima de los US$ 5,4 millones, que llegan a ganar más de US$ 325 mil anual.

Los profesionales de banca privada con carteras de clientes de más de US$ 163 millones, los banqueros de menor nivel ganan en España un salario bruto anual de entre US$ 98 mil y US$ 141 mil, con un bono cada año de alrededor del 40%; los directores, ganan entre US$ 108 mil y US$ 185 mil, con un bono del 55% del salario bruto.

Para directores ejecutivos, la retribución fija se mueve entre los US$ 152 mil y los US$ 228 mil; El director general tiene un salario por encima de los US$ 228 mil, más un bono anual del 60%.

Estos banqueros cobran, en promedio, más de US$ 365 mil anual.