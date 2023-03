Dólar cierra más cerca de $790 una tercera sesión a la baja por alivio general sobre el sistema bancario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El dólar cayó por tercera vez este miércoles en medio de extendidas compras de divisas emergentes, mientras los inversionistas continúan celebrando la ausencia de nuevos titulares sobre bancos en problemas y mantienen sus expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos lo pensará dos veces antes de insistir en su política de subidas de tasas.

Según datos de Bloomberg, el precio del dólar bajó $ 4,01 hasta los $ 794,90 al término de la sesión cambiaria en Chile y luego de tocar un mínimo intradiario de $ 789.

Con este resultado, la paridad registró una tercera caída consecutiva y su menor nivel desde el 17 de febrero, acumulando una baja de $ 15,83 en lo que va de la semana.

Las señales del mercado global eran mixtas. El dollar index -que compara al billete verde con seis monedas de países desarrollados- subía 0,20% a 102,64 puntos principalmente gracias a una fuerte depreciación del yen japonés. Sin embargo, todas las principales divisas latinoamericanas se apreciaban frente al dólar.

El cobre Comex bajaba 0,17% a US$ 4,08 la libra, luego de borrar por completo sus avances de la mañana. Por otro lado, el bono del Tesoro a dos años se negociaba plano con una tasa de 4,08%. Las bolsas de todo el mundo han registrado ganancias.

Factores de la caída

"El repunte de los activos ligados al ciclo económico, donde también se aprecian las monedas de economías emergentes, se genera mientras los inversionistas buscan dejar atrás los riesgos del sector financiero, especialmente por los respaldos que han generado bancos centrales y autoridades para dar tranquilidad a los mercados", escribió en una nota el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

El estratega de divisas de ING, Francesco Pesole, sostuvo que "la falta de directrices claras de la Reserva Federal y la retórica de línea dura en Europa" tienden a colaborar con un entorno de riesgo más calmado en lo que se refiere a la cotización del dólar a nivel general.

Los operadores de swaps han mantenido casi sin cambios sus apuestas a que la Fed ya habría alcanzado la tasa máxima del ciclo contractivo (actualmente en 5,0%), esperando además que se hagan sucesivos recortes a lo largo del segundo semestre.

Ayer surgió la noticia de que el índice de confianza del consumidor del Conference Board contravino el pronóstico general de los analistas al mostrar un repunte en la lectura del mes de marzo, período cuyos números están siendo escrutados atentamente, ya que fue en este mes cuando surgieron las tensiones bancarias.

"Aunque la confianza se mantiene por debajo del promedio de los últimos cuatro años, los datos de marzo sugieren que las recientes tensiones en el sistema bancario regional tuvieron escaso impacto en la confianza de los consumidores, para quienes la inflación y el riesgo de una recesión fueron las principales preocupaciones", dijo RBC Wealth Management a través de un informe.

Operaciones de mercado

Este lunes, los agentes no residentes rebajaron en US$ 500 millones a US$ 5.331 millones su apuesta neta contra el peso chileno en el mercado derivado, siendo el más prominente de cuatro recortes consecutivos después de que la posición alcanzara máximos desde noviembre.

Por su parte, el Banco Central ha adjudicado renovaciones de ventas forward de dólares por valor de US$ 930 millones en los dos primeros días de la semana -con miras a completar un total de US$ 2.244 millones hacia el cierre del viernes-, en operaciones que derivan de su última intervención cambiaria.

"Aunque la posición de capitales estadounidenses se han mantenido sobre los US$ 5 mil millones netos apostados a la depreciación del peso, vemos cómo las ventas del Central logran mantener una fuerte presión bajista", comentó el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.