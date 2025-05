Dólar abre con leve caída bajo $ 940 tras vaivén arancelario de Trump y con EEUU cerrado por feriado

Levemente en baja empezó el dólar la sesión del lunes, mientras Estados Unidos pasa por un feriado, y la divisa nuevamente se ve presionada por la desconfianza que han generado las políticas del Presidente Donald Trump.

El dólar caía $ 2,3 a $ 937,5 en los primeros negocios. La divisa cayó el viernes, día en que Trump amenazó con imponer aranceles de 50% a la Unión Europea (UE) a partir del 1 de junio. Luego, durante el fin de semana, el mandatario afirmó que llegó a un acuerdo con el bloque para aplazar esta entrada en vigencia al 9 de julio.

A nivel internacional, el dollar index se estabilizaba en los 99 puntos -anoche llegó a caer hasta 98,7-, y el cobre Comex en los US$ 4,84 por libra -se acercó a US$ 4,9 en la madrugada-. Las acciones y bonos estadounidenses no operan hoy, debido al feriado del Día de los Caídos (Memorial Day).

"La política estadounidense sigue siendo errática", escribió en una nota el economista de Julius Baer, David Meier, a propósito de las últimas noticias sobre los aranceles a la UE. "Es probable que la volatilidad relacionada con la política económica siga caracterizando al dólar global a corto plazo", sostuvo.

De acuerdo con el economista, "un posible escrutinio de las inversiones en activos estadounidenses, reduciendo las entradas en particular en la deuda pública dado el doble déficit (fiscal y en cuenta corriente), constituye el caso más concreto para el debilitamiento del dólar global. De ahí que revisamos a la baja nuestra previsión".