Goldman eleva a 5.200 puntos su estimación para el S&P 500 en medio del optimismo por resultados

Apenas unos meses después de establecer un precio objetivo para 2024 para el índice bursátil S&P 500, los estrategas de Goldman Sachs mejoraron por segunda vez sus pronósticos, lo que refleja las perspectivas optimistas de Wall Street respecto de los resultados corporativos.

“El aumento de las estimaciones de ganancias es el catalizador de la revisión”, escribió un equipo dirigido por David Kostin en una nota a los clientes fechada el viernes. Las expectativas de ganancias a 12 meses están en un nivel récord para el índice bursátil de Estados Unidos, después de que las previsiones tocaran fondo hace un año.

Kostin ahora prevé que el S&P 500 aumentará a 5.200 puntos para finales de este año, lo que implica un aumento de 3,9% desde el cierre del viernes, e implica una elevación del pronóstico desde el nivel de 5.100 puntos que predijo a mediados de diciembre.

Inicialmente, él proyectó en noviembre que el S&P 500 llegaría a 4.700 puntos para finales de este año, pero el indicador ya superó este mes la importante marca de los 5.000 puntos.

Panorama de ganancias

El precio objetivo de Goldman de 5.200 puntos para el S&P 500 en 2024 se encuentra ahora entre los más altos de Wall Street, con lo que se une a las filas de agentes alcistas como Tom Lee de Fundstrat Global Advisors y al estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus, quienes tienen una perspectiva similar para fin de año.

Los estrategas del banco de inversión mejoraron su pronóstico de ganancias por acción para el año a US$ 241 y US$ 256 en 2025, desde los US$ 237 y US$ 250 previos. Esto refleja su expectativa de “un crecimiento económico más fuerte y mayores ganancias” para los sectores de tecnología de la información y servicios de comunicación, que contienen acciones de cinco de las llamadas las “Siete Magníficas”, entre las que se incluyen Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet y Meta.

La actual temporada de resultados ha reafirmado hasta ahora lo que los más optimistas esperaban desde el principio: las utilidades de las empresas se han mantenido bien. De casi el 84% de la capitalización de mercado del S&P 500 que se ha informado hasta ahora, el 79% de las empresas superaron las expectativas.

Los estrategas de Goldman esperan que los múltiplos de valoración tanto del S&P 500 como de los índices con la misma ponderación se mantengan cerca de los niveles actuales: 20 y 16 veces las ganancias, respectivamente, “haciendo que el crecimiento de las utilidades sea el principal impulsor del crecimiento este año”.