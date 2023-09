Itaú, Entel, SQM y Vapores: las acciones del IPSA con el mayor potencial de retorno en 12 meses, según analistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una larga pendiente cuesta abajo después de haber alcanzado máximos históricos, la bolsa chilena está dejando un grupo de cuatro acciones donde los agentes del mercado ven rentabilidades cercanas a un tercio de los precios actuales, tomando como horizonte los próximos 12 meses.

Se trata de Itaú Chile, SQM-B, Entel y Vapores.

Itaú Chile, que cotiza actualmente en $ 9.150, exhibe un retorno esperado de 39,3% en la estimación agregada de cinco analistas, siendo el caso más llamativo en el ranking del índice S&P IPSA.

JPMorgan, BTG Pactual, LarrainVial, Scotiabank y Credicorp recomiendan comprar Itaú, con precios objetivos que rondan los $ 12 mil por acción. También es uno de los papeles con el múltiplo precio-utilidad más bajo (4,8 veces), y el segundo con mayor stock de posiciones simultáneas ($ 19.748 millones).

"En los últimos años, el banco enfrentó a vientos en contra sobre la calidad de sus activos y pérdida de participación de mercado, pero creemos que lo peor ya ha pasado y que se ha iniciado un cambio de tendencia. Además, la empresa está recuperando espacio en Chile, especialmente gracias a los clientes minoristas", destacó JPMorgan en el informe donde elevó su precio objetivo a $ 14.300, el más alto del mercado sobre Itaú.

El banco hizo noticia en julio, en medio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por los controladores desde Brasil, quienes finalmente lograron superar el umbral de dos tercios de participación. Analistas han señalado que esto permitió al mercado tomar más en cuenta el potencial de la firma.

Entel, SQM y Vapores

Itaú no es el único caso donde se esperan rentabilidades sobre 30%, ya que la siguen en el ranking los títulos de Entel (34,9%), los de SQM-B (33,1%) y los de Vapores (31,5%).

En el caso de Entel, Vantrust Capital destacó una "mejora en el perfil de resultados operacionales, dada la implementación de alzas en las tarifas, menor inflación esperada y mejor mix de ventas. Se suma el potencial dividendo extraordinario por venta de activos de fibra óptica y valoraciones atractivas".

De cara a los próximos 12 meses, Vantrust estima que Entel tendrá un rendimiento por dividendo de 7,3%, un ratio precio-utilidad de 5,8 veces y un precio objetivo de $ 4.193 por acción. Actualmente, el papel se cotiza en $ 3.120.

SQM-B, actualmente en $ 53.500, es una acción que se ha debilitado de forma particular -pierde 22,01% y es la peor del IPSA en lo que va del año-, por el decepcionante desempeño económico de China y las dudas sobre la estrategia nacional del litio del gobierno. Pero son varias las corredoras que la retienen en sus top picks, al considerar un mejor escenario a futuro.

El vicepresidente de Equity Research en Credicorp Capital, Andrew McCarthy, estimó que a los niveles actuales, las acciones serie B de SQM transan con un valor empresarial sobre Ebitda de 4,5 veces estimado hacia fines de 2023, y con un retorno por dividendo cercano a 13% en los próximos 12 meses.

"En un escenario en que se vaya despejando la incertidumbre sobre las negociaciones con Codelco y exista más información con respecto a los detalles de la futura figura de operación y control de las operaciones de litio en Chile, la acción podría reaccionar positivamente", sostuvo el analista.

También sin considerar dividendo, la segunda acción más debilitada del IPSA en 2023 es Vapores, que baja 17,15% a $ 55,51 en el período. La firma dueña del 30% de Hapag-Lloyd ha venido perdiendo espacio en las recomendaciones de las corredoras, después de las contundentes utilidades que dejó la época de altas tarifas navieras

Al incorporar el dividendo de $ 25,89 entregado, el retorno total de la acción de Vapores asciende a 23,57% en el período.

Renta4, aunque bajó su precio objetivo a $ 75, sigue conservando a Vapores en su selección. "Estimamos para Hapag-Lloyd una utilidad de US$ 4.703 millones en 2023, lo que implica que Vapores reconocería una utilidad de US$ 1.411 millones en el año. En tanto, para 2024 estimamos para Hapag-Lloyd una utilidad de US$ 4.232 millones, lo que implica una utilidad para Vapores de US$ 1.270 millones", proyectó la corredora de bolsa.