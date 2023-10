Mercado no vislumbra escalada bélica regional en Israel: bolsas y petróleo se estabilizan

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El conflicto bélico que se inició el fin de semana cuando el grupo terrorista Hamás atacó a Israel vivió este martes una nueva jornada de tensión bélica al reportarse ataques de cohetes contra suelo israelí provenientes de Siria, Líbano y Gaza. Mientras que Israel hizo lo propio con una descarga de bombardeos en la Franja de Gaza.

El Gobierno de Israel liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, desplegó a más de 300 mil reservistas, siendo el mayor llamado a alistarse en la historia del país.

Netanyahu aseguró que el ejército de su país liberó todas las zonas atacadas por Hamás y sus esfuerzos se han concentrado en bombardear puntos estratégicos en la Franja de Gaza. Asimismo, se llevó a cabo un bloqueo sobre este territorio.

Mientras tanto, el saldo de víctimas continúa aumentando. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que hay más de 900 muertos y 4.500 heridos producto de los bombardeos en la Franja de Gaza. En Israel, el número de fallecidos supera los 1.000.

En la escena de política internacional, Estados Unidos reforzó sus vínculos con Israel a través del envío de ayuda militar. Además, la Casa Blanca lanzó sus dardos contra Irán acusándolo de ser “cómplice” al haber proporcionado financiamiento a Hamás. En Teherán, capital de Irán, negaron las acusaciones.

A nivel de negocios, el Gobierno de Estados Unidos ha sostenido reuniones con las aerolíneas estadounidenses para mantener los vuelos a Israel. Mientras que la española Inditex -que opera marcas como Zara, Pull&Bear o Bershka- decidió cerrar temporalmente sus 84 tiendas debido a la tensión bélica.

El desacople del mercado

A pesar de que el conflicto bélico continúa dominando la agenda internacional, el efecto en los mercados -por ahora- parece no ser significativo, como sí ocurrió en los primeros días de la invasión de Rusia en Ucrania.

En Nueva York, los principales índices bursátiles cerraron al alza: el Dow Jones avanzó 0,4%, el S&P creció 0,58% y el Nasdaq escaló a 0,6%. En Chile, el IPSA subió 2,16% a 5.781 puntos y el dólar anotó nuevos máximos anuales tras subir $ 8,08 y cerrar en $ 931,58.

El desacople del mercado de las tensiones geopolíticas, se debería a que el enfrentamiento no se ha expandido a otros países y a que Israel no juega un papel relevante en el suministro del petróleo.

“El conflicto parece haber estallado entre las conocidas líneas divisorias, aunque la intensidad es sorprendente. Creemos que es poco probable que se trate de un cambio tectónico en la geopolítica con repercusiones duraderas”, sostuvo el head of economics and next generation research de Julius Baer, Norbert Rücker, en el reporte diario de la firma.

“No afecta realmente a los fundamentales del mercado a nivel global, por lo tanto, todos los impactos asociados a estos eventos tienden a ser oportunidades de compra y eso hoy los inversionistas lo están viendo”, apuntó el director de inversiones de Portfolio Capital, Hugo Osorio.

Irán y el precio del petróleo

En todo caso, Rücker advirtió que “la conmoción geopolítica parece impulsar los flujos de activos refugio, lo que eleva los precios del petróleo y el oro y podría presionar los rendimientos”.

En efecto, los futuros del petróleo llegaron sobre los US$ 86 el barril el lunes, pero este martes cayó 0,47% a US$ 85,9 el barril.

A juicio de Osorio “los mercados se podrían ver afectados si el petróleo sube muy fuerte y eso pasaría si Irán -que podría estar involucrado- recibe represalias de EEUU o Israel”.

“El precio del petróleo alto sería la consecuencia directa de este involucramiento, y un precio alto hace más probable que haya recesión en EEUU y que la Fed termine subiendo más la tasa”, detalló.

Por su parte, Wells Fargo emitió un informe elaborado por el economista Brendan McKenna, quien manifestó que los últimos acontecimientos “marcan otro desafío geopolítico importante que se extiende por todo el mundo”.

Indicó que “si bien la probabilidad de una escalada hacia un conflicto regional está fuera de nuestro alcance, un conflicto militar más amplio en Medio Oriente probablemente resultaría en una reducción del suministro de petróleo y un aumento en los precios del crudo”.

En el caso de concretarse un conflicto directo entre Israel e Irán, “empeoraría significativamente el contexto geopolítico y tendría implicancias económicas directas en todo el mundo a través del aumento de los precios del petróleo y el deterioro de la confianza”.

En caso de una escalada regional, desde Wells Fargo sostuvieron que “los activos de refugio como el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EEUU probablemente obtendrían mejores resultados, y ajustaríamos nuestras previsiones para reflejar una mayor fortaleza del dólar”.