Plebiscito constitucional: mercado financiero pone sus fichas en la Comisión Experta

Quedan menos de tres meses para el plebiscito de la nueva propuesta constitucional y más de un sector se ha mostrado crítico de los resultados logrados hasta ahora, mientras la débil adhesión ciudadana al proceso ya enciende las alertas de un posible fracaso.

Más o menos alineados con lo que proyectan las encuestas, los analistas del mercado explican que no hay un particular temor sobre el actual proceso constituyente, aunque de todas formas, aseguran que la volatilidad aumentará a medida que se acerque la votación.

A nivel de indicadores, la prima por riesgo nacional no ha vuelto a dar señales de turbulencias en lo más reciente. De hecho, el credit default swap (CDS) nacional a cinco años se ha mantenido por debajo su par peruano durante los últimos dos meses.

La gerenta de estudios de Aurea Group, Natalia Aránguiz, explicó que "si bien existe incertidumbre, no nos encontramos bajo la espada de Damocles como el año pasado", pero añadió que los actuales niveles del dólar -hoy sobre $ 900- es algo a monitorear.

"La desalineación del dólar respecto a sus fundamentales podría explicarse en parte por la inquietud frente al proceso constituyente", sostuvo.

"De acuerdo con nuestras estimaciones, el movimiento de los activos financieros locales no se ha visto afectado significativamente por este tema en particular. El proceso constituyente ya no es el gran determinante del ciclo político", estimó el gerente de estrategia e inversiones de Vantrust, Germán Serrano.

Fichas en la Comisión Experta

El borrador de la propuesta constitucional comenzará a ser trabajado nuevamente por la Comisión Experta a partir del 7 de octubre, y el domingo 17 de diciembre tendrá lugar la votación del plebiscito.

La encuestadora Cadem informó este lunes que un 59% de los participantes de su última encuesta votaría en contra y un 21% votaría a favor, siendo este último el nivel más bajo desde marzo.

"Creo que la propuesta se va a rechazar así como está hoy, salvo que se vuelva a la Comisión Experta y a lo indicado por ellos. Nuestro escenario es que pasará al Congreso, donde se harán reformas, y no habrá un nuevo proceso hasta un próximo Gobierno", manifestó el socio de Franja Inversiones, Pablo Solís.

En línea con las pérdidas de Wall Street, la bolsa chilena ha caído en el último tiempo. Sin embargo, los niveles esperados se han revisado al alza: la estimación promedio de los analistas en Bloomberg apunta a que el IPSA lograría repuntar hasta superar los 7.100 puntos al cabo de 12 meses.

"Creemos que el mercado está apostando a que se aprueba la nueva propuesta constitucional, a pesar de que las encuestas digan lo contrario", dijo el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya.

Sin embargo, recalcó que "si no existiera el tema constitucional, seguramente las estimaciones del IPSA serían mayores". De forma semejante a lo planteado por Solís, no descartó que aparezcan "nuevas soluciones" para concluir el proceso.

Los bonos de Hacienda tanto en pesos como en UF se han depreciado hacia el mediano y largo plazo, pero los analistas señalan que esto responde principalmente a la masiva liquidación de deuda soberana que se ha visto tanto en EEUU como en Europa, gracias a la consolidación del paradigma de "tasas más altas durante más tiempo".

Asumiendo un probable rechazo, Aránguiz dijo que "si bien la lógica sería dejar la Constitución vigente firmada por el presidente Ricardo Lagos, puede que existan fuerzas que quieran presionar por un tercer proceso constituyente. Ahora, si se da la señal que el 17 de diciembre se cierra el tema, acotaría bastante la falta de certezas, lo que sería beneficioso para los mercados".

Serrano opinó que "la clave es la dirección del ciclo político, lo que se consolidará en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, y luego en las presidenciales. Creemos que el factor determinante seguirá siendo el voto obligatorio, que ha evidenciado ser más conservador. Los inversionistas necesitan saber si emergerá o no una coalición que dé estabilidad y pueda responder a las demandas populares".