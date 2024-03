Se aleja del récord: IPSA vuelve a caer y anota su peor inicio de semana desde octubre de 2022

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Bolsa de Santiago cerró este martes nuevamente en rojo, prolongando una toma de ganancias de parte de los inversionistas tras los máximos históricos de la semana pasada.

Al cierre de la sesión, el S&P IPSA bajó 1,29% a 6.258,86 puntos, alejándose de su récord del viernes.

Los retrocesos de la jornada estuvieron encabezados por SQM-B, que cayó 5,03% en la bolsa a $ 44.350 por acción, seguido por Cencosud, que retrocedió 2,76% y Oro Blanco, papel cascada de SQM que también cedió 2,76%.

“La jornada estuvo marcada por malos datos de China y porque no se esperan novedades de la Asamblea Nacional Popular de dicho país, donde al no haber conferencia de prensa no se puede hacer consultas respecto a posibles estímulos fiscales o monetarios”, apuntó el gerente de estudios de Renta4 Corredores de Bolsa, Guillermo Araya.

En la otra cara de la moneda, dos operadores de malls del IPSA lideraron las alzas: Parque Arauco creció 1,63% y Cencoshopp, 1,27%.

Arrastrado por SQM

Así, con las caídas experimentadas en las últimas dos sesiones, el IPSA acumuló un retroceso de 3,43%, anotando su peor inicio de semana (lunes y martes) desde el 11 de octubre de 2022.

En ambas jornadas, SQM-B, el papel de mayor ponderación del selectivo, lideró las caídas, registrando una baja de 10,33%.

Las acciones de SQM estuvieron a la cabeza del último rally del IPSA, ya que ganaron un 14% durante la semana pasada.

Siguiendo a Wall Street

El IPSA también siguió el desempeño de Wall Street. En Nueva York, los principales índices estadounidenses anotaron caídas acumuladas en las últimas dos jornadas: el Nasdaq Composite perdió 2,06% desde la sesión del viernes, seguido por S&P 500, que declinó 1,14% y el Dow Jones cayó 1,28%.

Estos retrocesos coinciden con el aumento de las dudas en torno a las firmas tecnológicas que han impulsado a la bolsa de EEUU.

“Lo que está empezando a preocupar a algunos inversionistas es si algunas de estas empresas tecnológicas que se han estirado podrían, de hecho, estar a la altura de las elevadas valoraciones que se han puesto sobre ellas”, dijo a Bloomberg el estratega senior de mercados de SlateStone Wealth, Kenny Polcari.

Ante el panorama, los agentes del mercado acudieron a comprar bonos y oro, con lo que el precio del metal subió a un máximo histórico (ver recuadro).