BofA apuesta por el oro y la plata, pero ve un escenario complejo para el cobre

Los commodities continúan al alza en un contexto marcado por el conflicto geopolítico y la inflación. Para Bank of America (BofA) los activos que tomarán mayor protagonismo serán el oro y la plata.

El banco reiteró en un informe su visión alcista para estos metales al indicar que los próximos 1 o 2 meses serán cruciales para su posicionamiento a objeto de superar al cobre y los bonos, e incluso, al petróleo.

"En febrero creíamos que los precios del oro estaban al borde de una ruptura alcista que precedió a un repunte que probó máximos históricos de US$ 2.078 la onza. Siguió una corrección de sobrecompra y el precio encontró soporte en alrededor de US$ 1.900. Los precios del oro están comenzando a subir nuevamente y creemos que los marcos de tiempo diarios, semanales y mensuales aún indican precios más altos este año", explicaron.

"Nuestros objetivos de movimiento medidos sugieren que aún se pueden ver US$ 2.175 la onza. Un nuevo máximo histórico (por encima de US$ 2.078) activará objetivos alcistas más altos. Un riesgo es que se forme un patrón de doble techo en caso de que el oro se liquide en los próximos 1-2 meses", añadieron.

Respecto a la plata, indicaron que sus precios rompieron un canal bajista y formaron un patrón alcista, luego de que los precios del commodity tocaron fondo en 2014-2020 y nuevamente en 2021.

"Pensamos que esto apunta a precios de la plata más altos a casi US$ 30 la onza. Las vistas tácticas deben mantener el soporte en US$ 24,80, mientras que las a mediano plazo deben mantener US$ 24,00. Una línea de tendencia en US$ 23 superiores es el último recurso", detallaron.

"La plata frente al petróleo y al cobre parecen respaldadas y pueden comenzar a formar patrones inferiores para indicar un rendimiento superior de la plata en el 2T- 4T22", proyectaron.

Escenario para el cobre

A diferencia del oro y la plata, la mirada de BofA en torno al futuro del cobre es menos optimista, considerando que persiste la aprensión de que el mercado del metal rojo alcance un superávit en los próximos trimestres, con poco menos de una docena de grandes proyectos mineros actualmente en marcha.

"Mientras reconocemos la cartera de proyectos y, por lo tanto, una alta probabilidad de aumentos en la producción, el crecimiento de la oferta minera se ha desacelerado visiblemente hacia fines del año pasado. Los problemas han sido particularmente agudos en Chile, donde una sequía persistente y las leyes del mineral han llevado el suministro de la mina a mínimos de varios años", explicaron.

Explican que, debido a que el suministro de las minas se está acumulando, una relajación de las restricciones temporales por Covid-19 podría traer más producción refinada al mercado, reforzando la opinión de que el cobre podría estar mejor abastecido, especialmente hasta 2023.

En tanto, detallaron que tanto la demanda como los precios se han mantenido hasta ahora, por lo que creen que el consumo de China debería continuar expandiéndose este año a un 5%.

"En general, esperamos que los precios se mantengan respaldados en el segundo semestre de 2022", agregaron.