El cobre ha borrado todas sus ganancias de 2022 por el deterioro en la economía global

El menor crecimiento esperado de China y el cambio del ciclo monetario global han tenido un efecto relevante en los precios del cobre y el resto de metales industriales, encaminados hacia un segundo retroceso mensual.

Mientras el principal producto de exportación de Chile se dirige a cerrar mayo con pérdidas cercanas a 5% y vuelve a los niveles de precios de diciembre, otros metales como el níquel y el estaño registran caídas sobre 14% en lo que va del mes.

El sectorial S&P GSCI Industrial Metals Index retrocede 6,62% en el período y ya se encuentra en los niveles de enero, por lo que ha eliminado todas las ganancias posteriores a la invasión rusa a Ucrania, que fueron significativas para los productos básicos. En el mes de abril, el índice cayó 7,56%.

"Nuestra percepción es que la guerra generó una sobrerreacción de varios mercados, particularmente del cobre y de muchos metales", dice el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts.

El conflicto, si bien genera escasez de oferta y presiona a los precios al alza, también suma un componente recesivo que atenúa la demanda, explica el economista.

En todo caso, Cantallopts recuerda que el sector sigue cotizando en precios elevados a pesar del descenso. El cobre registró una variación diaria de 0,26% a US$ 4,25 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, un nivel superior al de años anteriores.

Además, remarca que el cobre ha fluctuado menos que sus pares por la ventaja de que el cátodo puede adoptarse como un activo financiero y hasta como un resguardo en los portafolios de inversión.

China y la Fed

"Creo que estamos en una coyuntura muy compleja", dice el director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

Según el analista, persisten importantes factores de riesgo: el débil crecimiento acompañado de una alta inflación, junto con un "período de desacople de la globalización" que acentuó la división geopolítica a causa de la guerra en Ucrania.

"La tendencia de los mercados refleja esa preocupación e incertidumbre. Y yo me sumaría a aquellos que no lo ven como un factor transitorio, sino como un factor más bien permanente", advierte Guajardo.

Destaca que las últimas políticas de estímulo económico de China han estabilizado al cobre cerca de US$ 4,2 la libra, lo que debería mantenerse en las próximas semanas y posiblemente hasta el tercer trimestre.

La proyección de Cochilco, en tanto, es de US$ 4,40 la libra en promedio para 2022, por lo que el cobre debería nivelarse cerca de los US$ 4,35 en lo que resta del año. Esto, indica Cantallopts, a menos de que China crezca bajo el rango 4,5% - 5,0% y la Fed suba tasas en más de 100 puntos base.

Guajardo señala que cuando finalice el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China -agendado para el segundo semestre-, habrá una revisión de los precios y, en los escenarios de mayor deterioro, la libra de cobre bajaría de US$ 4.

De hecho, la perspectiva de Cochilco para 2023 va de US$ 3,95 a US$ 4,00 la libra, mientras que desde 2023 en adelante, la entidad opera con un rango estimado de US$ 3,20 a US$ 3,30.