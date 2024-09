El cobre toca máximos de dos meses en Londres luego que China asegura que apoyará crecimiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cobre volvió a recuperarse hasta los US$ 10.000 la tonelada -esto es US$ 4,53 por libra- y otros metales industriales ganaron después de que los principales líderes de China intensificaron sus esfuerzos para reactivar el crecimiento.

El precio del cobre subió hasta un 1,6% hasta alcanzar un máximo de dos meses en la Bolsa de Metales de Londres después de que la agencia de noticias oficial Xinhua informara que el Politburó de China presionará para que el mercado inmobiliario "deje de caer" y pidió una "contundente" baja en la tasa de interés. Esto siguió a un informe de Bloomberg de que China está considerando una inyección de capital de US$ 142 mil millones en los bancos estatales más grandes.

La medida del Politburó siguió a una serie de medidas de estímulo chinas a principios de semana destinadas a impulsar su deslucida economía. Algunos habían cuestionado si eso sería suficiente para aliviar las presiones deflacionarias o elevar el consumo de propiedades e infraestructura, los cuales son cruciales para los metales.

Los riesgos políticos de Estados Unidos también han nublado las perspectivas para los metales básicos, así como el momento de la recuperación del crecimiento global, dijo Citigroup Inc. en una nota. El banco destacó las preocupaciones sobre un mayor debilitamiento del mercado laboral estadounidense, la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses y la debilidad del sector manufacturero.

El cobre subía un 1,5% a US$ 4,51 la tonelada a las 11:16 a.m. hora local en la LME. El zinc subió un 2% y el aluminio un 1,6%. El mineral de hierro avanzó un 2,8% a US$ 99,2 la tonelada, después de haber subido casi un 8% en las dos sesiones anteriores.