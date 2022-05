El petróleo sube en medio de avance general del mercado y por menores reservas de combustible en EEUU

El petróleo subía por segunda jornada consecutiva el jueves, impulsado por un repunte generalizado del mercado y debido a que las reservas de crudo y gasolina de Estados Unidos mostraron signos de una caída continua antes de la temporada de conducción de verano.

Los futuros del West Texas Intermediate subieron más del 3% junto con un mercado de valores en recuperación, mientras que el dólar cayó, lo que hace que los precios de las materias primas en la moneda sean más baratos. El WTI para entrega en julio subió US$ 3,54 a US$ 113,87 el barril a las 10:38 a. m. en Nueva York, mientras que el Brent para la liquidación de julio ganó US$ 2,76 a US$ 116,79 el barril.

Los mercados mundiales de crudo continúan contrayéndose debido a una combinación de demanda en recuperación y suministros interrumpidos de Rusia. Las reservas de gasolina de Estados Unidos se redujeron al nivel estacional más bajo desde 2014, según datos del gobierno publicados el miércoles.

“Se está dando cuenta de que los suministros continuarán contrayéndose”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de comercio de BOK Financial. “Eso es lo que está empujando al crudo al alza”.

El primer ministro chino, Li Keqiang, dijo que a la economía de la nación le está yendo peor en algunos aspectos que en 2020 cuando surgió la pandemia por primera vez, y pidió esfuerzos para reducir una tasa de desempleo en aumento. Los bloqueos estrictos para frenar la propagación del virus han puesto a prueba la actividad económica y han mermado la demanda de combustible.

A pesar de las señales de desaceleración en China, los indicadores técnicos del mercado muestran señales de extrema estrechez.