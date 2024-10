Goldman Sachs eleva suavemente su proyección del precio promedio del cobre para 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs elevó el jueves su previsión del precio promedio del cobre y el aluminio para 2025.

Goldman estima que el cobre cotizará en US$ 10.160 la tonelada (US$ 4,6 por libra) el próximo año, frente a los US$ 10.100 por tonelada (US$ 4,58 por libra) de su estimación anterior. En tanto, sostuvo que ve el aluminio en US$ 2.700 la tonelada, desde US$ 2.540.

Reiteró que los precios del mineral de hierro deben ubicarse bajo los US$ 90 la tonelada para reequilibrar los fundamentos, mientras que se mantuvo sin cambios las previsiones de los precios del petróleo, el gas natural y el carbón.