Petróleo cae mientras asoman nuevos temores sobre la demanda

Los precios del petróleo cayeron más de un 3% el jueves, ya que nuevas medidas de confinamiento por el Covid-19 en China se sumaron a la preocupación de que la alta inflación y las subidas de las tasas de interés estén haciendo mella en la demanda por combustible.

El crudo Brent LCOc1 cayó US$ 3,28 , o un 3,43%, a US$ 92,36 por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) CLc1 perdieron US$ 2,94 , o un 3,3%, a US$ 86,61 por barril.

"La demanda por petróleo en el mundo occidental, así como la de China, está estancada, mientras que la oferta se expande cada vez más, en gran parte gracias al auge del petróleo de esquisto en Estados Unidos", dijo el analista de Julius Baer Norbert Rucker.

La actividad de las fábricas de Asia se desplomó en agosto, ya que las restricciones por el Covid en China y la presión de los costos siguieron perjudicando a las empresas, según encuestas publicadas el jueves, lo que ensombrece las perspectivas para la frágil recuperación de la región.

El centro tecnológico del sur del gigante asiático, Shenzhen, endureció las restricciones por el avance del virus que se tradujo en un aumento de los casos, suspendiendo durante tres días los grandes eventos y los espectáculos en interiores en el distrito más poblado de la ciudad, Baoan.