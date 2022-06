Petróleo seguirá presionado al alza en 2023 y afectaría al crecimiento en Chile

Los precios internacionales de la energía acumulan importantes caídas desde que la Reserva Federal anunció el pasado miércoles una subida de 75 puntos base en la tasas de interés, pero acontecimientos ligados a Rusia y China podrían hacer que el descenso no sea duradero.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señala en su informe de junio que, si bien a finales de 2022 el petróleo se estabilizaría en menores niveles, las presiones al alza pueden terminar sobreponiéndose una vez entrado el 2023.

Esto, a medida que “entran en vigor sanciones más duras contra Rusia, la demanda de petróleo en China se recupera de los confinamientos del Covid, si persisten las pérdidas agudas de Libia y se erosiona el colchón de capacidad de producción sobrante de la OPEP+”, indica el reporte.

Al cierre de esta nota, el Brent para entrega en agosto cae un 5,50% a US$ 113,22 el barril y se dirige a cerrar su primera semana a la baja, después de ganar un total de US$ 12 como resultado de cuatro semanas consecutivas al alza.

Los contratos de futuros del Brent indican que en 2026 podría volver a cotizar en los niveles de inicios de año, cuando se encontraba en los US$ 75 por barril.

Lectura del mercado

“Estamos de acuerdo en que las presiones en los precios del petróleo se van a mantener”, dice el estratega senior de Sura Inversiones, Ariel Nachari.

“Más allá de una eventual caída en la demanda por menor crecimiento, la aún baja sustituibilidad y alta dependencia energética y productiva, sumado a la capacidad de los miembros de la OPEP para manejar la producción, seguirán presionando al alza a la materia prima”, indica el experto.

El economista jefe de Altafid, Francisco Simian, indica que los mismos riesgos señalados por la AIE son los que hacen difícil realizar cualquier predicción en el área.

Entre los factores a observar, apunta que “una rápida recuperación china presionaría los precios al alza” y agrega que “si bien las sanciones a Rusia han surtido efecto, todavía el petróleo ruso tiene mercados donde venderse”.

Por otro lado, la firma global de inversiones KKR considera en su informe de mitad de año que “los precios del petróleo podrían mantenerse altos durante más tiempo”.

En concreto, espera que el barril de WTI ronde los US$ 115 en 2023, y que decaiga hasta los US$ 100 recién en 2024. Actualmente, el WTI cotiza US$ 3 por debajo del Brent.

Impacto en Chile

“En Chile hay al menos dos efectos importantes cuando sube el precio del petróleo. Por un lado, presiones inflacionarias, pues suben la gasolina y el diésel, y, debido a esto, los costos de transporte de numerosos insumos y productos finales”, explica Simian.

De hecho, la bencina de 93 y 97 octanos y el diésel subirán $ 11,8 por litro esta semana, acumulando 42 semanas de alzas. Sin el subsidio del Mepco, los aumentos serían de entre $ 400 y $ 500 promedio por semana.

“Asimismo, se crea una presión sobre el gobierno para aumentar los subsidios y contener el precio que enfrentan los consumidores”, agrega.

Por su parte, Nachari explica que los mayores precios “han impactado directamente al manejo de la política monetaria y a las expectativas de crecimiento” en el país.

En esta línea, sostiene que la persistencia de los altos precios del petróleo “podría agudizar la debilidad en la que comienza a entrar la economía local, presionando las utilidades de las compañías y, por ende, las expectativas para el IPSA”.