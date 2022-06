Debuta el nuevo ajuste al Mepco: bencinas cumplen 42 semanas de alzas y esta vez suben $ 11,8

Luego de que esta semana el Diario Oficial publicara los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ayer se dio a conocer un nuevo boletín de precios.

Así, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que por cuadragésimasegunda semana en hilera los combustibles verán un aumento en sus valores, esta vez de $ 11,8 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y el diésel, mientras que para el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular el incremento será de $ 11,6 por litro promedio.

El Congreso aprobó un proyecto del Ejecutivo que aumenta a US$ 3.000 millones el techo de funcionamiento del Mepco, desde los US$ 1.500 millones previos. Además, modificó el componente variable, con lo cual las alzas ya no serán acotadas a $ 6 por litro, sino a $ 12. Sin esta ley, las gasolinas aumentarían entre $ 400 y $ 500 promedio a la semana.