El dólar aprovecha una excepcional ola estadounidense para reinar con supremacía global

Hay un subtexto detrás del vertiginoso repunte de este año de los activos de riesgo estadounidenses: cuando se trata del dólar, no hay alternativa.

El dólar está apenas por debajo del récord que alcanzó durante la pandemia y va camino de su mejor año desde 2020. Comparado con las monedas de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, está un 17% por encima de su promedio de las últimas dos décadas.

Amplios indicadores de la continua fortaleza de Estados Unidos han impulsado las ganancias recientes, y la resiliencia económica ha obligado a los operadores de todos los mercados a reducir rápidamente las expectativas de una inminente flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal. Los bajistas del dólar ahora enfrentan la perspectiva de tasas de referencia más altas durante más tiempo que deberían impulsar la moneda estadounidense. Pero la vitalidad del dólar va más allá de eso.

Los pilares clave de apoyo –desde el crecimiento de la productividad y el dinamismo económico de Estados Unidos hasta un torrente de flujos hacia activos estadounidenses y destrezas tecnológicas locales en áreas cruciales como la inteligencia artificial– refuerzan el papel dominante del dólar como moneda de reserva mundial a pesar de los altibajos a corto plazo. Estos fundamentos deberían mitigar el impacto de los recortes de tipos de la Fed cuando se produzcan y, al mantener a la economía estadounidense por delante de sus pares mundiales, apuntalar la narrativa del “excepcionalismo estadounidense” en el futuro previsible.

"No hay alternativa", dijo Themistoklis Fiotakis, jefe de estrategia cambiaria de Barclays Plc en Londres. “La fortaleza del dólar depende de factores macroeconómicos de más largo plazo. No es un ciclo, es una tendencia”.

Cerca de máximos desde la pandemia

En las últimas semanas, los grandes jugadores han tirado la toalla ante las apuestas bajistas realizadas en diciembre. Los traders no comerciales (un grupo que incluye fondos de cobertura, administradores de activos e inversores especulativos) han reducido las posiciones cortas en dólares hasta el punto de que efectivamente se mantienen estables, según los últimos datos publicados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.

La revisión de las expectativas de la Fed ha sido “un ajuste enorme”, dijo Candice Bangsund, gestora de cartera de Fiera Capital, gestora de activos con sede en Montreal. "Las expectativas han cambiado mucho en el mercado de bonos y, obviamente, eso también fluye hacia los mercados de divisas".

Este mes, los economistas aumentaron su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos en 2024 al 2,1% y redujeron las probabilidades de una próxima recesión al 40%, según la última encuesta mensual de Bloomberg entre pronosticadores económicos.

"Si el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo el más alto entre los principales mercados desarrollados y las tasas de interés en dólares no caen tanto, ciertamente no hay razón para que el dólar se debilite", dijo Kiyoshi Ishigane, director de fondos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co. en Tokio.

Estados Unidos está cosechando los beneficios –al menos por ahora– de un aumento de la productividad que podría aislar a la economía de una desaceleración global. Pero los efectos a corto plazo son simplemente los subproductos de una tendencia subyacente más poderosa, según Fiotakis de Barclays.

"Estados Unidos ha invertido y ha continuado redoblando sus esfuerzos en un modelo de negocios que está orientado principalmente a impulsar la economía nacional de maneras subestimadas", dijo Fiotakis en una entrevista. Citó el aumento de la producción de materias primas y el alcance global de las grandes empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos.

El aporte de las grandes tecnológicas

Las ganancias del dólar este año también han ido acompañadas de un aumento de las acciones estadounidenses –destacado más recientemente por el repunte de las acciones del fabricante de chips Nvidia Inc. después de su exitoso informe de ganancias la semana pasada– que ha traído un suministro constante de capital a Estados Unidos. Estos flujos son indicativos de rendimientos del capital consistentes y a largo plazo que también han servido para crear un piso para el dólar.

Este año, un indicador del grupo de acciones de Big Tech de los “Siete Magníficos”, que incluye a Nvidia y empresas como Alphabet, Apple y Microsoft, ha arrojado alrededor del 13%, en comparación con menos del 5% de una medida de acciones globales. . Desde 2015, los Siete Magníficos han superado muchas veces al grupo en general.

La perspectiva de fuertes rendimientos de los activos estadounidenses respalda al dólar y "resulta ser un listón difícil de superar", escribieron un grupo de estrategas cambiarios de Goldman Sachs liderados por Kamakshya Trivedi en una nota reciente a sus clientes, aunque agregaron que el dólar ahora ha alcanzado o " superó” las previsiones a corto plazo de la empresa.

En un informe separado del año pasado, los macroestrategas de Goldman estimaron que la participación estadounidense en los activos de inversión de cartera globales aumentó a alrededor del 26% para 2022, en comparación con aproximadamente el 16% en 2005.

Malo para países importadores

El desempeño superior de Estados Unidos se produce en medio de un lento crecimiento en Europa, donde datos recientes de Eurostat indicaron que la actividad económica se estancó a fines de 2023, y mientras aumentan las preocupaciones en torno a un sector inmobiliario chino en crisis. En China, las cifras de la balanza de pagos del año pasado mostraron que la inversión extranjera directa aumentó en la cantidad más baja desde principios de los años noventa.

El dominio del dólar también tiene sus efectos secundarios. En Estados Unidos, un dólar más fuerte puede afectar las ganancias corporativas al afectar las ventas en el extranjero, un riesgo clave que la firma de inversión internacional Carlyle Group señaló recientemente en su informe anual.

Para otras naciones, un dólar altamente valorado es más que un simple dolor de cabeza. Aumenta los costos de las importaciones, aumenta las presiones inflacionarias y puede arrinconar a las autoridades monetarias, lo que requiere tasas de interés más altas para frenar la fuga de capitales.

"Es difícil decir que la fortaleza del dólar es puramente cíclica", dijo en una entrevista Meera Chandan, codirectora de estrategia global de divisas de JPMorgan Chase. "Hay un excepcionalismo en el rendimiento, hay un excepcionalismo en el crecimiento, y los rendimientos del mercado de valores han sido excepcionales en comparación con Europa y China".

Los estrategas de JPMorgan ven que el euro se debilitará a 1,05 dólares a mediados de año, desde alrededor de 1,0850 dólares actualmente, y que el índice de la empresa del dólar en general aumentará ligeramente en junio antes de caer hacia fin de año.

En el mercado de opciones, hay algunas señales de que el impulso del dólar se está desvaneciendo. Las reversiones de riesgo, un barómetro del sentimiento y posicionamiento del mercado, muestran que los operadores están divididos sobre las perspectivas del dólar durante el próximo mes. Las apuestas a más largo plazo apuntan a las perspectivas menos alcistas desde mayo.