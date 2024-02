Las acciones de Nvidia suben tras superar estimaciones y se acerca a recuperar puesto como tercera empresa más valiosa de Wall Street

Las acciones de Nvidia subían un 12% antes de la apertura de la sesión del jueves, ya que el auge de la demanda de sus chips de inteligencia artificial ayudaba a la compañía a pronosticar unos ingresos trimestrales muy por encima de las expectativas de Wall Street, lo que elevó los valores tecnológicos y de inteligencia artificial en todo el mundo.

El principal proveedor de chips iba rumbo a sumar más de US$ 230.000 millones a su valor de mercado, con lo que se acercaría por primera vez a los US$ 2 billones y recuperaría su puesto como tercera empresa más valiosa de Wall Street. Nvidia cotizaba por última vez a US$ 767, camino de alcanzar un máximo histórico a la apertura del mercado.

Las ganancias de Nvidia impulsaban a su competidora Advanced Micro Devices un 5,7%, mientras que Super Micro Computer subía un 14,4% y Arm Holdings, un 9,5%. El ETF de semiconductores iShares sumaba un 4,3%.

El aumento de la demanda de los chips de Nvidia utilizados por las empresas que se apresuran a mejorar sus ofertas de inteligencia artificial ayudó a la empresa de Silicon Valley a pronosticar un crecimiento de los ingresos del 233% en el primer trimestre, por encima de las expectativas de Wall Street de un aumento del 208%.

El punto medio de la previsión era de US$ 24.000 millones, por encima de las expectativas del mercado de US$ 22.170 millones.

"Nvidia sigue cumpliendo en todos los sentidos, y sus resultados demuestran que aún le queda mucho crecimiento por delante. No se trata de un destello en la sartén, ni de una burbuja, sino de un negocio que sigue haciendo mucho dinero", afirmó Josh Gilbert, analista de mercado de eToro.

Las expectativas de cara a los resultados eran muy altas, ya que las acciones de Nvidia se han revalorizado casi un 36% este año, convirtiéndose en el valor del S&P 500 con mejor comportamiento y alcanzando un máximo histórico la semana pasada.



La subida de las acciones que impulsó el ascenso del S&P 500 a máximos históricos este año había desatado temores de que el crecimiento de Nvidia, el barómetro de la demanda de IA, pudiera decepcionar y perturbar potencialmente el repunte del mercado.